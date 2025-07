Nam sinh Trung Quốc thoát khỏi ổ lừa đảo ở Myanmar vì ‘có tương lai tươi sáng’

Truyền thông Trung Quốc đưa tin, Peng Yuxuan - nam sinh viên vừa hoàn thành kỳ thi đại học quốc gia khắc nghiệt của Trung Quốc (Cao khảo) vào tháng 6 - đã bị dụ dỗ bằng lời mời làm việc hấp dẫn qua một ứng dụng tìm việc trong kỳ nghỉ hè.

Peng may mắn thoát ra khỏi hoàn cảnh trớ trêu một cách kỳ lạ. (Ảnh: AP/Sohu)

Ban đầu, Peng rời quê nhà Hán Trung để đến Tây An cùng 800 NDT (khoảng 110 USD), hy vọng kiếm chút tiền. Tại đây, cậu gặp một phụ nữ tự nhận đang tuyển người làm phát trực tiếp trên mạng. Sau khi khen Peng "ưa nhìn" và "có tiềm năng kiếm nhiều tiền", người phụ nữ này còn thanh toán vé máy bay cho cậu bay tới tỉnh Vân Nam, phía tây nam Trung Quốc.

Tối 1/7, Peng liên lạc với bạn thân tên Xiaojia và cho biết mình đã đến Côn Minh, thủ phủ tỉnh Vân Nam. Peng liên tục trấn an bạn rằng cậu "an toàn, tự do" và có thể "kiếm bộn tiền", nhưng né tránh việc tiết lộ cụ thể công việc là gì, đồng thời yêu cầu không được báo với cha mẹ.

Trong vài ngày sau đó, Peng vẫn cập nhật hình ảnh các bữa ăn và chia sẻ vị trí trực tiếp, cho thấy cậu liên tục di chuyển. Nhưng đến ngày 4/7, cậu gửi tin cuối cùng từ cửa khẩu Meng'a, gần biên giới Trung Quốc - Myanmar, rồi hoàn toàn mất liên lạc.

Vài ngày sau, mẹ Peng gọi điện và bất ngờ nghe thấy một giọng nam lạ nói tiếng Myanmar. Linh cảm có chuyện không hay, bà lập tức báo cảnh sát.

Vụ việc nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận Trung Quốc và khởi động một cuộc điều tra liên quốc gia phối hợp giữa giới chức Trung Quốc và Myanmar.

Theo báo Hongxing News, sau khi đến Vân Nam, Peng đã bị đưa đi qua hơn 10 địa điểm khác nhau, cuối cùng bị đưa vào một khu tổ hợp lừa đảo ở phía bắc Myanmar - nơi nổi tiếng là "thiên đường" cho các đường dây tội phạm công nghệ. Tuy nhiên, theo lời kể của Peng, điều bất ngờ xảy ra khi tên cầm đầu nhận thấy anh còn trẻ và mới thi đại học. Hắn cho rằng cậu "không thuộc về nơi này" và "có thể làm được những điều lớn lao hơn".

Vẫn chưa rõ bằng cách nào băng nhóm biết được Peng vừa tham gia kỳ thi Cao khảo. Sau khi quyết định thả cậu, Peng được giao cho một nhóm binh sĩ Myanmar, nhờ đưa cậu ra khỏi khu vực. Trên đường, Peng gặp một người đàn ông đã cho cậu thức ăn, thuốc men và dẫn tới Ủy ban Tư pháp của Quân đội Liên minh bang Wa (UWSA) - lực lượng kiểm soát phần lãnh thổ nơi cậu bị giam giữ.

Ngày 20/7, UWSA đã bàn giao 20 nghi phạm lừa đảo và 29 nạn nhân bị giam giữ - trong đó có Peng - cho phía Trung Quốc tại cửa khẩu Meng'a.

Hình ảnh được cho là một khu phức hợp lừa đảo đang được xây dựng ở Myanmar. (Ảnh: Alastair McCready)

Câu chuyện của Peng lập tức gây "bão mạng" tại Trung Quốc, thu hút hơn 100 triệu lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội. Nhiều người cho rằng Peng là "người may mắn trong một tình huống bất hạnh", đồng thời cảnh báo giới trẻ về sự nhẹ dạ và thiếu kinh nghiệm xã hội.

Phía bắc Myanmar từ lâu đã trở thành điểm nóng của các đường dây lừa đảo viễn thông xuyên quốc gia. Theo ước tính của Liên hợp quốc năm 2023, có khoảng 120.000 người đã bị buộc phải làm việc trong các trung tâm lừa đảo tại đây, bị lừa bằng lời hứa về việc làm lương cao, nhưng sau đó bị giam giữ và đe dọa bằng bạo lực.

Vụ việc của Peng Yuxuan là lời cảnh tỉnh rõ ràng cho hàng triệu học sinh, sinh viên đang trong kỳ nghỉ hè, rằng những cơ hội trên mạng có thể là cái bẫy nguy hiểm không lối thoát.