Mạnh tay tổ chức đám cưới được ví như "chuyện cổ tích trăm tỷ", ái nữ của Steve Jobs giàu đến cỡ nào?

Trong tuần này, Eve Jobs, con gái út của huyền thoại sáng lập Apple Steve Jobs, sẽ tổ chức lễ cưới xa hoa trị giá 6,7 triệu USD (175 tỷ đồng) với vận động viên cưỡi ngựa đoạt huy chương vàng Olympic, Harry Charles. Theo The New York Post, một người thân cận mô tả sự kiện này là “câu chuyện cổ tích trị giá hàng triệu bảng Anh”. Nhưng đằng sau đám cưới cổ tích đó là hành trình xây dựng sự nghiệp độc lập và phong cách sống riêng biệt của một ái nữ nhà công nghệ.

Biểu tượng của hội rich kid xứ cờ hoa

Sinh ngày 9/7/1998 tại Palo Alto, California, Eve Jobs là con gái út trong ba người con của Steve Jobs và vợ là Laurene Powell Jobs. Cô có hai anh chị ruột là Reed (33 tuổi) và Erin (29 tuổi), cùng người chị gái cùng cha khác mẹ là Lisa Brennan-Jobs. Dù sinh ra trong một gia đình danh giá, Eve luôn giữ lối sống kín đáo từ nhỏ, tránh xa ống kính truyền thông và hào quang của cha mình.

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu có nhưng Eve Jobs không phụ thuộc vào gia sản khổng lồ của cha mình để lại. Cô được nuôi dạy với tư duy độc lập và khích lệ tự lập từ nhỏ. Eve đã theo học tại Đại học Stanford danh giá với chuyên ngành khoa học, công nghệ và xã hội. Chưa hết, cô còn nổi tiếng với niềm đam mê dành cho thời trang và cưỡi ngựa.

Eve Jobs (Ảnh: Getty)

Steve Jobs, người kiếm được hàng tỷ đô la nhờ đi đầu trong cuộc cách mạng công nghệ, đã kiên quyết rằng những đứa con của mình - Eve, Erin và anh trai Reed - sẽ không được sử dụng iPad và iPhone đã giúp cha chúng trở nên giàu có.

Cố tỷ phú huyền thoại và vợ Laurene đã nói rõ rằng những đứa con của mình sẽ không thừa kế gia tài của gia đình, thay vào đó khuyến khích chúng tự lập. Phát biểu với tờ The New York Times sau khi chồng qua đời, Laurene đã giải thích lý do đằng sau quyết định của họ: “Tôi không quan tâm đến việc xây dựng sự giàu có theo di sản và các con tôi biết điều đó... Steve không quan tâm đến điều đó”.

Tuy nhiên, sự kín tiếng đó không ngăn được Eve xây dựng tên tuổi riêng. Ở tuổi 27, cô đã vững vàng khẳng định mình trong hai lĩnh vực tưởng chừng trái ngược: thời trang cao cấp và cưỡi ngựa thể thao.

Người thừa kế không thừa kế

Eve bắt đầu sự nghiệp người mẫu khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Với ngoại hình nổi bật, năm 2021, Eve chính thức ra mắt làng mốt tại Paris trong show diễn của thương hiệu Coperni và sau đó là sự góp mặt trong các chiến dịch quảng cáo của thương hiệu lớn như Louis Vuitton. Không những thế, cô còn xuất hiện trên trang bìa của tạp chí Vogue Nhật Bản, khẳng định vị thế của mình trong ngành công nghiệp này.

Hiện cô là người mẫu độc quyền của DNA Model Management – công ty đại diện cho nhiều tên tuổi đình đám.

Năm 2024, Eve Jobs đã thu hút sự chú ý khi trở thành gương mặt mẫu chính trong chiến dịch mùa xuân của thương hiệu thời trang cao cấp Enfants Riches Déprimés. Hình ảnh của cô trong chiến dịch này là một bước đột phá so với phong cách thường thấy, khi thể hiện vẻ đẹp lạnh lùng và cá tính mạnh mẽ.

Ngoài ra, Eve cũng có niềm đam mê lớn với đua ngựa. Niềm đam mê này bắt đầu từ thời thơ ấu khi Eve theo học tại Học viện Upper Echelon ở Wellington, Florida – nơi được mệnh danh là “thủ phủ” của giới huấn luyện cưỡi ngựa hàng đầu nước Mỹ. Đây cũng là nơi Eve mài giũa kỹ năng và nuôi dưỡng tình yêu với bộ môn này, đồng thời là mối liên kết quan trọng dẫn đến mối quan hệ tình cảm giữa cô và hôn phu Harry Charles – một ngôi sao cưỡi ngựa đẳng cấp thế giới.

(Ảnh: Getty)

Dù dành nhiều thời gian cho thể thao, Eve vẫn không bỏ bê học vấn. Năm 2021, cô tốt nghiệp Đại học Stanford, ngôi trường danh giá mà cha mẹ cô từng theo học và tiếp tục theo đuổi sự nghiệp cưỡi ngựa chuyên nghiệp song song với công việc trong ngành thời trang.

Hiện tại, Eve được xếp hạng thứ 5 trong số 1000 tay đua dưới 25 tuổi xuất sắc nhất thế giới.

Bất ngờ với giá trị tài sản dòng

Dù là con gái của người để lại khối tài sản 10,2 tỷ USD (khoảng 266 nghìn tỷ đồng) sau khi qua đời vào năm 2011, Eve Jobs vẫn lựa chọn tự lập về tài chính. Theo nhiều nguồn uy tín, tính đến tháng 7/2025, giá trị tài sản ròng của cô ước tính dao động từ 500.000 đến 1 triệu USD (13 - 26 tỷ đồng), hoàn toàn từ các hoạt động người mẫu, thể thao và thương hiệu cá nhân.

Theo đó, Eve kiếm được từ 20.000 đến 100.000 USD (khoảng 522 triệu - 2,6 tỷ đồng) cho mỗi dự án thời trang, tùy quy mô và quyền sử dụng hình ảnh. Trung bình mỗi năm cô có thể thu về từ 100.000 đến 300.000 USD (khoảng 2,6 - 7,8 tỷ đồng) với 3–4 hợp đồng lớn.

Ngoài ra, tiền thưởng từ các giải cưỡi ngựa như CSI 3* Grand Prix có thể mang lại cho ái nữ của Steve Jobs thu nhập lên tới 130.000 USD (khoảng 3,4 tỷ đồng). Sau khi trừ các chi phí huấn luyện, Eve thường mang về khoảng 50.000 – 100.000 USD (khoảng 1,3 - 2,6 tỷ đồng) mỗi năm.

Với 408.000 người theo dõi trên Instagram và tỷ lệ tương tác 3,2%, cô còn kiếm được từ 5.700 – 7.900 USD (148 - 206 triệu đồng) mỗi tháng nhờ bài đăng quảng cáo, hợp đồng thương hiệu và tiếp thị liên kết – tương đương 70.000 – 95.000 USD (1,8 - 2,4 tỷ đồng) mỗi năm.

Sự nghiệp đa dạng của Eve Jobs đang đưa cô trở thành hình mẫu của thế hệ thừa kế hiện đại: không chỉ sống trong di sản mà còn viết tiếp di sản theo cách riêng.

Với lễ cưới hoành tráng sắp diễn ra, Eve không chỉ là "con gái của Steve Jobs", mà còn là một nhân vật đáng chú ý của giới trẻ toàn cầu, nơi thành công được đo bằng đam mê và sự tự lập, hơn là danh tiếng thừa kế.