Người đàn ông bị voi dữ rượt đuổi, giẫm đạp lên người và cái kết

Một du khách đến từ Kerala, Ấn Độ, đã sống sót một cách kỳ diệu sau khi bị voi hoang dã tấn công tại Khu bảo tồn hổ Bandipur ở Karnataka.

Hình ảnh ghi lại được cho thấy, con voi đứng trên một con đường đông đúc xe cộ và người qua lại trước khi bất ngờ lao về phía du khách mặc áo trắng đi bộ dọc theo lề đường.

Khi phát hiện ra con voi hoang dã, người đàn ông đã bỏ chạy thục mạng. Sau một hồi rượt đuổi, người đàn ông vấp ngã và bị con voi giẫm lên người. Anh bị thương và được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Con voi tấn công người đàn ông.

Đây không phải là sự cố cá biệt ở khu vực Bandipur, một hành lang động vật hoang dã quan trọng và là điểm đến du lịch nổi tiếng. Đã có một số trường hợp voi và người chạm trán được ghi nhận, một số trong đó đã dẫn đến tử vong.

Vào tháng 2 năm nay, một con voi đã đuổi theo 2 du khách trong Công viên Quốc gia ở huyện Chamarajanagar. Con voi đã đuổi theo sau khi họ cố gắng chụp ảnh tự sướng với nó. Cả hai du khách, đang trên đường đến Kerala, đã may mắn thoát chết.

Vào tháng 12/2023, thi thể người đàn ông bị hổ ăn thịt đã được tìm thấy tại dãy núi Kundakere thuộc Khu bảo tồn Hổ. Đây là trường hợp tử vong thứ 3 do hổ tấn công ở Bandipur trong vòng một tháng.