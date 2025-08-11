Những đứa trẻ trong ca sinh 7 kỷ lục thế giới bây giờ ra sao?

Một cặp vợ chồng gặp khó khăn trong việc thụ thai đứa con đầu lòng đã vô cùng bất ngờ khi biết mình có tới 7 đứa con trong lần mang thai thứ hai. Hơn hai thập kỷ sau, hành trình của gia đình McCaughey vẫn tiếp tục truyền cảm hứng cho hàng triệu người trên thế giới.

Ông bà Bobbi và Kenny McCaughey (Mỹ) đã gặp khó khăn khi mang thai đứa con đầu lòng là bé Mikayla. Vì vậy, khi con được 16 tháng tuổi, nhằm cố gắng cho con một người em mà không phải chịu những căng thẳng như lần đầu, họ đã sử dụng Metrodin, một loại thuốc kích thích buồng trứng để chuẩn bị trứng thụ tinh.

Phương pháp này đã hiệu quả khị có 7 bào thai phát triển. Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên điều này xảy ra trong lịch sử, cặp đôi đã được các chuyên gia y tế cảnh báo về sự nguy hiểm của việc sinh nhiều con cùng một lúc. Bất chấp nguy cơ sảy thai và thai chết lưu rất cao nhưng Bobbi đã vượt qua nghịch cảnh và sinh thành công cả 7 đứa trẻ dù sinh non.

Người mẹ Mỹ đã không thể mang thai đến 40 tuần, với vòng bụng thậm chí đo được 55 inch (khoảng 140cm) ở tuần thứ 30 và bụng gần chạm đến đầu gối. Vào ngày 19 tháng 11 năm 1997, những đứa trẻ đã chào đời, được đặt tên là: Kenneth Robert, Alexis May, Natalie Sue, Kelsey Ann, Brandon James, Nathan Roy và Joel Steven.

Tổng thống Mỹ lúc đó là ông Bill Clinton khi đó thậm chí đã gọi điện cho cặp vợ chồng ở Carlisle, Iowa (Mỹ) để chúc mừng. Sau ba tháng nằm viện, những đứa trẻ đã đủ khỏe mạnh để về nhà. Gia đình phải dùng hết 42 bình sữa và tới 70 chiếc tã mỗi ngày.

Ngôi nhà hiếm khi yên tĩnh khi những đứa trẻ lớn lên

Gần ba thập kỷ trôi qua, 7 anh chị em đã trưởng thành. Năm 2022, gia đình đã có cuộc trò chuyện với USA Today khi những đứa trẻ sinh 7 tròn 25 tuổi. Vào thời điểm đó, 4 người đã kết hôn.

Kelsey (Mỹ), người đang sống ở Missouri nói: "Khi tất cả chúng tôi ở bên nhau, đó là khoảng thời gian tuyệt vời nhất". Ngôi nhà rộng lớn của gia đình họ sau đó đã được tặng cho một tổ chức phi lợi nhuận có tên là Ruth Harbor. Tổ chức này nhằm hỗ trợ các bà mẹ trẻ, khi Bobbi và Kenny chuyển đến một khu vực khác của tiểu bang.

Bobbi thừa nhận: "Tôi thích khi các con trở về nhà. Việc đó không thường xuyên xảy ra. Không khí sẽ rất đông đúc và ồn ào. Tôi thích nhìn thấy đường lái xe đầy ô tô và những đứa cháu đang đạp xe."

Brandon gia nhập Quân đội Hoa Kỳ, nơi anh là một trung sĩ vào năm 2022, kết hôn với một người phụ nữ tên là Alana và có một đứa con. Natalie tốt nghiệp Đại học Hannibal-LaGrange với bằng cử nhân khoa học thể dục và cô gặp chồng mình trong khuôn viên trường. Sau đó, cô bắt đầu làm kỹ thuật viên chăm sóc bệnh nhân tại một bệnh viện địa phương.

7 anh chị em khi trưởng thành

Kenneth, còn được gọi là Kenny, buồn bã thừa nhận rằng đôi khi anh cảm thấy cô đơn sau khi lớn lên với rất nhiều người trong nhà. Hiện đã kết hôn, anh đang mong chờ một cậu con trai vào thời điểm đó, người sẽ được đặt tên là Kenny giống như anh và cha anh.

Joel và Nathan tốt nghiệp Hannibal-LaGrange với bằng về hệ thống thông tin máy tính, cả hai đều làm việc trong lĩnh vực CNTT. Nathan và Alexis sinh ra đã bị bại não, nhưng bệnh tật không làm họ gục ngã. Alexis nói rằng cô tự hào về anh trai mình: "Nhìn anh ấy sống rất độc lập, sống ở nhà riêng của mình, lái xe đi làm và tự lo liệu cho bản thân thật tuyệt vời."

Alexis vẫn lấy được bằng cử nhân nghệ thuật tự do tại Hannibal-LaGrange và hiện đang làm việc tại một công ty chăm sóc trẻ em. Kelsey có một sự nghiệp âm nhạc đang nảy nở nhưng đã bỏ dở để theo đuổi sự nghiệp quan hệ công chúng, sớm trở thành phóng viên của đài tin tức.

