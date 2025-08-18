Cháy lớn tại khu phố sầm uất ở Osaka khiến 2 lính cứu hoả thiệt mạng, nhiều người nhập viện, huy động 70 xe chữa cháy

Phạm Trang, Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn 16:14 18/08/2025
Sáng 18/8, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại tòa nhà 7 tầng nằm trên tuyến phố Dotonbori, một khu vực sầm uất ở trung tâm Osaka (Nhật Bản).

Theo cảnh sát, đám cháy bùng lên vào khoảng trước 10h sáng tại tầng 1 của tòa nhà, nơi có nhiều nhà hàng và quán ăn. Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, khiến lực lượng cứu hỏa phải huy động hơn 70 xe chữa cháy để khống chế. Sau khoảng 3 tiếng, đến gần 13h cùng ngày, ngọn lửa mới cơ bản được dập tắt.

Báo cáo sơ bộ cho biết khoảng 110 m² diện tích của tòa nhà cùng công trình lân cận đã bị thiêu rụi.

Trong quá trình ứng cứu, tổng cộng 6 người đã được đưa đi cấp cứu, bao gồm 1 phụ nữ ở gần hiện trường và 5 lính cứu hỏa trực tiếp tham gia dập lửa. Đáng tiếc, hai lính cứu hỏa, một người ở độ tuổi 50 và một người ở độ tuổi 20, đã không qua khỏi.

Được biết, hiện trường vụ hỏa hoạn nằm ngay tại khu vực Dotonbori, trung tâm giải trí và du lịch nổi tiếng của Osaka, thường xuyên đông đúc khách tham quan.

