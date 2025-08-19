Bị hút vào ống cống dưới bể bơi, bé gái 6 tuổi tử vong thương tâm

Vụ việc xảy ra tại Công viên Rừng mưa nhiệt đới Days Inn by Wyndham Jinghong ở thành phố Cảnh Hồng, thủ phủ của châu tự trị dân tộc Thái - Tây Song Bản Nạp (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc), theo VTC News.

Ngày 18/7, cô Xin, đến từ tỉnh Chiết Giang và con gái 6 tuổi là Yueyue (tên đã được thay đổi) nhận phòng ở khách sạn nghỉ dưỡng theo đoàn du lịch. Tối đó, cô Xin đưa con gái đến bể bơi trẻ em của khách sạn. Biển báo ghi rõ hồ bơi phù hợp cho trẻ em từ 3 đến 8 tuổi, đúng với độ tuổi của Yueyue.

Bi kịch xảy ra lúc 18h27. Chỉ 1 phút trước đó, cô Xin chụp được ảnh con gái mình đang vui vẻ chơi đùa dưới nước. Khi quay lại, cô nhận ra con gái đã biến mất khỏi mặt nước. Cô vội vã xuống hồ tìm con và phát hiện chân trái của Yueyue bị kẹt chặt trong cống, không thể thoát ra được.

Bể bơi nơi bé gái 6 tuổi gặp nạn khi chân trái bị hút vào ống cống (hình bên phải).

Theo lời cô Xin, không có nhân viên cứu hộ hay nhân viên an toàn nào túc trực thời điểm đó. Sau khi cô Xin kêu cứu, bé gái bên cạnh chạy đến hồ bơi lớn gần đó để cầu cứu và được thông báo rằng các nhân viên đã đi ăn tối. Phải mất vài phút sau, nhân viên đầu tiên mới đến, phối hợp với cô Xin nhưng vẫn không thể kéo Yueyue ra.

Người mẹ kể lại rằng nhân viên đã cố gắng mở van xả bằng tay để hạ mực nước xuống nhưng không được do thiếu dụng cụ chuyên dụng. Một nhân viên khác đến ngay sau đó cũng bất lực. Cuối cùng, bốn người lớn cùng nhau giữ Yueyue và tắt máy bơm hồ bơi mới đưa được cô bé ra khỏi mặt nước lúc 18h38. Lúc này Yueyue đã bất tỉnh, chân trái có những vết bầm tím.

Nhân viên cứu hộ hồ bơi của khách sạn làm hồi sức tim phổi và hô hấp nhân tạo cho Yueyue nhưng không hiệu quả. Bé Yueyue qua đời sau khi được đưa đến bệnh viện.

Cô Xin bức xúc cho rằng nguyên nhân trực tiếp của vụ tai nạn là do vấn đề của các tấm lưới nhựa giòn che phủ cống hồ bơi khách sạn, do thiết bị giám sát không hoạt động, nhân viên cứu hộ không túc trực và thiếu kiến thức chuyên môn. Cô chỉ trích gay gắt khách sạn vì những thiếu sót nghiêm trọng trong việc bảo trì cơ sở vật chất, hệ thống quản lý, đào tạo nhân viên.

Người mẹ yêu cầu khách sạn tạm dừng hoạt động để khắc phục và đưa ra lời xin lỗi công khai đồng thời kêu gọi cơ quan chức năng bảo vệ quyền được biết và quyền giám sát của công chúng.

Đáp lại, nhân viên của Công viên Rừng mưa nhiệt đới Days Inn by Wyndham cho biết sự việc xảy ra tại một khách sạn đối tác thuộc sở hữu của một công ty khác. Cô Xin phản bác, cho rằng họ đang trốn tránh trách nhiệm, rằng Công viên Rừng mưa nhiệt đới có liên kết với khách sạn và khách có thể vào trực tiếp bằng cách đăng ký tên.

Chính quyền thành phố Cảnh Hồng đã thành lập đội điều tra sự cố để điều tra chuyên sâu về vụ việc này.

Vào tháng 3 năm ngoái tại Mỹ cũng xảy ra vụ việc bé gái đuối nước tử vong ở khách sạn.

Bé gái Aliyah Jaico (8 tuổi, người Texas, Mỹ) đã cùng gia đình đến khách sạn DoubleTree by Hilton ở Houston để nghỉ dưỡng. Cả nhà đang nghỉ ngơi trong khách sạn thì Aliyah đột ngột biến mất.

Sau đó, vì không tìm thấy Aliyah trong khách sạn, gia đình đã nhờ công ty chuyên tìm kiếm người mất tích Texas Equu Search nhờ giúp đỡ. Sau khi kiểm tra camera giám sát, họ phát hiện cô bé Aliyah đã lặn xuống bể bơi được thiết kế theo kiểu dòng sông lười và không nổi lên từ đó. Lập tức, bể bơi được xả nước để kiểm tra.

Khi nước trong bể bơi đã được bơm ra hết, mọi người vẫn không thấy Aliyah nên mọi nghi ngờ đổ dồn vào đường ống thoát nước. Cuối cùng họ tìm thấy thi thể của cô bé Aliyah bị mắc kẹt sâu phía trong.

Tim Miller, người đứng đầu công ty Texas Equu Search tiết lộ rằng hệ thống thoát nước của bể bơi đã gặp trục trặc, khiến đường ống thoát nước thay vì xả ra ngoài thì lại hút ngược vào trong, khiến cô bé Aliyah đang bơi thì bị hút vào và chết đuối do mắc kẹt trong đường ống.

Sau vụ việc, gia đình Aliyah đệ đơn kiện khách sạn và công ty chủ quản, cáo buộc công ty này để xảy ra sơ suất nghiêm trọng dẫn đến cái chết oan uổng của con gái mình.