5 bí ẩn lịch sử khiến nhân loại day dứt mãi

Bí ẩn luôn có một sức hút mãnh liệt, và lịch sử loài người chứa đựng vô số câu chuyện chưa có lời giải đáp, khiến chúng ta day dứt và không ngừng tìm kiếm. Dưới đây là 5 bí ẩn lịch sử nổi tiếng nhất, thách thức trí tuệ của nhân loại suốt hàng trăm, thậm chí hàng ngàn năm qua.

1. Vụ mất tích của thuộc địa Roanoke

Vào năm 1587, một nhóm gồm 117 người Anh đã thành lập thuộc địa Roanoke trên một hòn đảo ở ngoài khơi bờ biển Bắc Carolina (Mỹ) ngày nay. Chỉ ba năm sau, khi thống đốc John White quay trở lại để tiếp tế, ông đã phát hiện ra điều kinh hoàng: toàn bộ khu định cư không còn một bóng người, và tất cả mọi dấu vết của họ đều biến mất một cách bí ẩn.

Không có bằng chứng về một cuộc chiến hay bạo lực nào, chỉ có một từ duy nhất được khắc trên một cái cây: "CROATOAN". Cho đến nay, không ai biết số phận của những người này ra sao.

Hàng trăm người ở Roanoke đã biến mất như chưa hề tồn tại

2. Danh tính thật của Jack the Ripper

Trong những năm 1888, một loạt các vụ án mạng man rợ đã gieo rắc nỗi kinh hoàng trên khắp khu phố nghèo Whitechapel ở London (Anh). Hung thủ đã giết hại ít nhất 5 phụ nữ và gửi những lá thư đầy chế giễu đến cảnh sát, tự xưng là "Jack the Ripper".

Mặc dù có hàng trăm giả thuyết và nghi phạm, từ các thợ cắt tóc, bác sĩ phẫu thuật đến cả thành viên hoàng gia, danh tính thực sự của kẻ sát nhân này vẫn là một ẩn số lớn nhất trong lịch sử tội phạm học.

Jack the Ripper là tên tội phạm khét tiếng và bí ẩn bậc nhất lịch sử

3. Mục đích của Tượng Nhân Sư Vĩ Đại

Nằm sừng sững trên cao nguyên Giza, Tượng Nhân Sư Vĩ Đại là một trong những công trình kiến trúc bí ẩn nhất của Ai Cập cổ đại. Các nhà khảo cổ vẫn tranh cãi gay gắt về mục đích ban đầu của bức tượng khổng lồ này. Phải chăng nó được xây dựng để canh gác các kim tự tháp? Hay nó là một đài tưởng niệm cho một vị pharaoh nào đó? Thậm chí có giả thuyết cho rằng nó là một đài thiên văn khổng lồ. Vẻ mặt đầy bí ẩn của Nhân Sư dường như đang giữ kín một bí mật đã thất truyền từ hàng ngàn năm.

4. Vị trí lăng mộ của Nữ hoàng Cleopatra

Cleopatra, vị nữ hoàng Ai Cập lừng lẫy với những câu chuyện tình đầy kịch tính, đã tự sát vào năm 30 TCN. Mặc dù thi hài của bà và người tình Mark Antony được cho là đã được chôn cất cùng nhau, nhưng vị trí chính xác của lăng mộ vẫn là một trong những bí ẩn lớn nhất của ngành khảo cổ học. Nhiều cuộc tìm kiếm đã diễn ra ở khu vực lăng mộ, bao gồm cả ngôi đền cổ Taposiris Magna, nhưng cho đến nay, không có bằng chứng xác thực nào được tìm thấy.

5. Số phận của Phòng Hổ Phách

Được ví là "Kỳ quan thứ tám của thế giới", Phòng Hổ Phách là một căn phòng tráng lệ được xây dựng từ hàng tấn hổ phách và đá quý. Trong Thế chiến II, nó đã bị quân đội Đức Quốc xã tháo dỡ và chuyển đến lâu đài Königsberg. Tuy nhiên, sau các trận ném bom dữ dội, căn phòng đã biến mất hoàn toàn và không bao giờ được tìm thấy nữa. Các giả thuyết về số phận của nó bao gồm việc nó bị phá hủy trong bom đạn, bị chôn giấu ở đâu đó trong các hang động ngầm, hoặc bị đánh chìm dưới đáy biển Baltic. Cho đến nay, số phận của kho báu này vẫn là một trong những cuộc săn tìm lớn nhất lịch sử.

Căn phòng hổ phách được phục dựng lại

Nguồn: Atlas Obscura, History