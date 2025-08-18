Cao 1m6 nhưng chỉ nặng 35kg, bé gái 15 tuổi nhập viện, bác sĩ bàng hoàng phát hiện thứ trong bụng bệnh nhi

Các bác sĩ tại Bệnh viện Nhi Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc) đã phẫu thuật lấy ra một búi tóc nặng khoảng 2kg từ dạ dày của một bé gái 15 tuổi, được cho là hậu quả của thói quen nhổ và ăn tóc suốt nhiều năm.

Theo Nhật báo Hồ Bắc, bé gái tên Nini (biệt danh) đến từ tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) nhập viện cùng mẹ vào tháng 7 trong tình trạng gầy yếu, cao 1,6m nhưng chỉ nặng 35kg, đồng thời mất kinh nguyệt 6 tháng và bị thiếu máu nặng. Trước đó, em thường xuyên bị đau bụng dữ dội, không thể ăn uống và gần như không thể đi được.

Kết quả khám lâm sàng cho thấy dạ dày của Nini bị chiếm gần hết bởi một búi tóc trộn lẫn cặn thức ăn. Các bác sĩ xác định đây là nguyên nhân dẫn đến suy dinh dưỡng và các triệu chứng khác. Ngày 14/7, một ca phẫu thuật để lấy dị vật trong bụng em đã được tiến hành. Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ cũng phát hiện dạ dày em đã phình to gấp đôi bình thường.

Các bác sĩ đã phải phẫu thuật lấy 2kg tóc trong bụng Nini (Nguồn: Douyin)

Ca phẫu thuật đã diễn ra thành công. 5 ngày sau khi phẫu thuật, Nini đã có thể ăn uống trở lại và em đã được xuất viện. Khi tái khám ngày 5/8, sức khỏe Nini tiến triển tốt và cô bé còn mang theo một bó hoa làm từ kẹo để cảm ơn các bác sĩ.

Một bác sĩ cho biết: “Nếu trẻ có thói quen ăn những vật không phải thực phẩm như tóc, thủy tinh trong hơn một tháng và không thể dừng lại, phụ huynh cần cảnh giác với chứng rối loạn ăn uống và đưa trẻ đến bệnh viện”.

Bác sĩ Lưu Phương (Bệnh viện Kim Lăng, Nam Kinh) cũng chia sẻ về vấn đề này. Theo bác sĩ, bệnh nhân mắc chứng rối loạn ăn uống thường được điều trị kết hợp bằng chế độ dinh dưỡng, can thiệp tâm lý, thuốc men và trong một số trường hợp có thể sử dụng y học cổ truyền hoặc vật lý trị liệu để giảm triệu chứng.

Nguồn: SCMP