Cắt bỏ tử cung để cứu sống sản phụ, bác sĩ ở Trung Quốc bị gia đình trách ngược, tấn công mạng đến mức tự vẫn vì bệnh nhân “không thể sinh con trai nữa”

Một bác sĩ sản khoa 57 tuổi ở Hà Nam (Trung Quốc) đã tự tử sau thời gian dài bị tấn công trên mạng xã hội. Sự việc đau lòng này đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của các nền tảng mạng xã hội và sự vào cuộc của cơ quan chức năng trong việc bảo vệ danh dự và sự an toàn của các cán bộ y tế.

Bác sĩ gieo mình từ tầng cao sau lời kêu cứu tuyệt vọng

"Nhất định phải trả lại danh dự cho tôi" - đây là 7 chữ cuối cùng được bác sĩ sản khoa Thiệu Hiểu Bội (57 tuổi), Trưởng khoa Sản, Bệnh viện Nhân dân số 6 thành phố Chu Khẩu, tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) viết trong thư tuyệt mệnh trước khi gieo mình từ tầng cao bệnh viện vào lúc 20h38 ngày 1/8. Dù được cấp cứu nhưng bà đã không qua khỏi.

Chồng bà, ông Trương, cho biết: "Vợ tôi bị bạo hành trên mạng xã hội trong thời gian dài, rơi vào tuyệt vọng tột cùng và không tìm được nơi nào để cầu cứu". Những người tấn công bà Thiệu trên mạng xã hội chính là người nhà của bệnh nhân trong ba vụ tranh chấp y tế. Họ đã sử dụng nền tảng để liên tục chửi rủa, lăng mạ bà Thiệu. Trong thư tuyệt mệnh, bà Thiệu đã tường thuật chi tiết sự thật về ba vụ “tranh chấp y tế” này và quyết định “dùng cái chết để chứng minh sự trong sạch của mình”.

Bác sĩ Thiệu nhảy lầu tự vẫn sau khi bị gia đình các bệnh nhân liên tục tấn công mạng, bôi nhọ, vu khống

Ba vụ việc dẫn đến bi kịch

Vụ thứ nhất được chú ý nhất là khi một sản phụ bị tắc mạch ối, nguy hiểm đến tính mạng, cần phải cắt bỏ tử cung để giữ lại mạng sống. Sau khi gia đình ký giấy đồng ý, sản phụ đã sinh hạ một bé gái. Tuy nhiên, sau đó, nhà chồng sản phụ lại vin vào lý do “cưới vợ tốn hơn 50 vạn tệ (1,7 tỷ đồng), giờ lại sinh con gái, tử cung cũng bị cắt bỏ, gia đình vậy là tuyệt tự vì không thể có con trai nữa” để gây sự với bác sĩ Thiệu và đòi bồi thường 1 triệu tệ (khoảng 3,3 tỷ VND).

Hiện vụ việc đã được đưa ra tòa án và các chuyên gia giám định kết luận ban đầu là “không liên quan đến khoa sản”. Tuy nhiên, gia đình bệnh nhân vẫn không chịu buông tha và tiếp tục tấn công bà Thiệu trên mạng xã hội.

Vụ thứ hai xảy ra khi một sản phụ sinh con lần 3 nhập viện. Do thai nhi to, bác sĩ Thiệu đã nhiều lần khuyên sản phụ nên mổ lấy thai và cảnh báo về nguy cơ vỡ tử cung nếu sinh thường. Tuy nhiên, hai vợ chồng sản phụ vẫn kiên quyết sinh thường và tự chịu trách nhiệm về hậu quả.

Sau đó, sản phụ bị vỡ tử cung, thai nhi chết ngạt, còn sản phụ may mắn giữ được tính mạng. Gia đình không chấp nhận sự thật và làm ầm ĩ tại bệnh viện. Bệnh viện đề nghị gia đình bệnh nhân khởi kiện nhưng họ lại đăng tải video tấn công bác sĩ Thiệu trên mạng xã hội.



Vụ thứ ba là một trẻ sơ sinh khi mới chào đời hoàn toàn khỏe mạnh nhưng hai ngày sau thì bị tím tái do thiếu oxy. Sau khi được cấp cứu, em bé đã khỏi bệnh và xuất viện. Hai năm sau, đứa trẻ bị chẩn đoán bị bại não. Gia đình bệnh nhân, khi chưa có bất kỳ kết quả giám định nào, đã cho rằng đó là do lỗi của bác sĩ. Nguyên nhân gây thiếu oxy ở trẻ sơ sinh có rất nhiều, kể cả việc cho bú không đúng cách. Tuy nhiên, gia đình bệnh nhân vẫn khăng khăng đổ lỗi cho bác sĩ Thiệu và bệnh viện, đồng thời liên tục đăng tải video cáo buộc “bệnh viện đã lén lút sửa đổi hồ sơ bệnh án”.

Sự liên kết của những kẻ tấn công và sự bất lực của nạn nhân

Những người trong ba vụ việc trên ban đầu không quen biết nhau. Sau khi theo dõi nhau trên mạng, họ lập thành một nhóm và trong suốt 7 tháng đã “tìm kiếm thông tin cá nhân, công khai địa chỉ và số điện thoại, mỗi ngày đăng tải hàng trăm lời lăng mạ” để bôi nhọ bác sĩ Thiệu. Không thể chịu đựng được nữa, ngày 30/7, bác sĩ Thiệu lần đầu tiên đến trình báo công an nhưng bị từ chối với lý do “không đủ bằng chứng”. Bà đã có một cuộc tranh cãi gay gắt với công an.

Ngày 31/7, bà Thiệu tiếp tục đến trình báo và lần này đã được thụ lý. Tuy nhiên, cảnh sát không gỡ bỏ những video bôi nhọ. Bà Thiệu mong muốn cảnh sát nhanh chóng có biện pháp ngăn chặn sự lan truyền của những video này. Chồng bà còn cảnh báo cảnh sát “đừng xem thường, đã có rất nhiều trường hợp tự tử vì bị bạo hành mạng”, nhưng vẫn không được coi trọng.

Vụ việc đang gây xôn xao dư luận tại Trung Quốc

Một bác sĩ tận tâm và 30.000 sinh linh được chào đời

Ngay trong ngày 31/7, bác sĩ Thiệu vẫn thực hiện 6 ca phẫu thuật. Cho đến tối ngày 1/8, trong nỗi tuyệt vọng và phẫn uất, bà đã chọn cách nhảy lầu để tự minh oan.

Sau khi thông tin bác sĩ Thiệu tự tử được đăng tải trên mạng xã hội, rất nhiều sản phụ từng được bà điều trị đã lên tiếng bênh vực, ca ngợi bà là một bác sĩ giỏi. Để nhiều sản phụ có thể liên lạc được với mình, bà đã công khai số điện thoại cá nhân, tư vấn miễn phí và không biết bao nhiêu lần đi cấp cứu vào ban đêm, cứu sống bệnh nhân trong cơn nguy kịch.

Bà Thiệu là một trưởng khoa được nhận xét là chuyên môn giỏi, tận tâm và giữ vững y đức

Một bệnh nhân chia sẻ rằng khi sinh con, cô rất sợ hãi khi tiêm thuốc gây tê, bác sĩ Thiệu đã ôm đầu cô và nhẹ nhàng an ủi. Một bệnh nhân khác kể rằng khi sinh con đầu lòng, cô bị xuất huyết do nhau thai bám thấp, bác sĩ Thiệu đã nắm tay cô động viên đừng sợ. Cô dự định sinh con thứ hai sẽ tiếp tục tìm đến bác sĩ Thiệu, nhưng không ngờ bà đã ra đi theo cách này.

Trong một video tự giới thiệu, bác sĩ Thiệu với khuôn mặt hiền từ, mỉm cười nói: "Tôi đã trực tiếp đỡ đẻ cho khoảng 30.000 em bé". Bà đã đón chào 30.000 thiên thần đến với thế giới này, nhưng lại không thể thoát khỏi sự bủa vây của những lời vu khống trên mạng xã hội.

Nguồn: Sina