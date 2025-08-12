Cơn ác mộng của người mẹ sau sinh con thứ ba: Mất 90-95% da toàn cơ thể, chỉ còn 5% cơ hội sống chỉ vì một loại thuốc giảm đau quen thuộc

Năm năm trước, Aleshia Rogers phải trải qua ca mổ lấy thai khẩn cấp. Ba tuần trong quá trình hồi phục, khi vẫn đều đặn dùng ibuprofen để giảm đau, gương mặt cô bắt đầu sưng tấy, kèm theo phát ban ở ngực. Ban đầu, các bác sĩ chẩn đoán đây là sốt tinh hồng nhiệt hoặc viêm kết mạc và yêu cầu cô tiếp tục uống thuốc.

Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau, da mặt Aleshia xuất hiện hàng loạt mụn nước lớn, biến dạng hoàn toàn khiến gia đình không nhận ra. Ngay lập tức trở lại bệnh viện, cô được chẩn đoán mắc hội chứng Stevens-Johnson (SJS), một phản ứng hiếm gặp khi hệ miễn dịch gây viêm diện rộng do thuốc.

Tình trạng của Aleshia nhanh chóng chuyển biến thành hoại tử thượng bì - mức độ nặng nhất của SJS. “Bác sĩ nói da tôi đã chết và bong tróc từng mảng. 90-95% da toàn cơ thể đã bị mất. Điều này khiến tôi bị nhiễm trùng huyết và suy đa tạng”, Aleshia kể lại quãng thời gian ám ảnh.

Các bác sĩ buộc phải đặt cô vào trạng thái hôn mê nhân tạo để chống lại nhiễm trùng huyết và suy tạng, đồng thời cảnh báo chỉ còn 5-10% cơ hội sống sót. Suốt 3 tuần, gia đình cô sống trong nỗi lo lắng tột cùng trước khi Aleshia tỉnh lại. Trong thời gian hôn mê, cô đã trải qua phẫu thuật cắt bỏ và ghép da toàn thân cùng ghép màng bảo vệ mắt.

Aleshia cho biết ibuprofen là loại thuốc cô đã sử dụng từ năm 14 tuổi để giảm đau kỳ kinh nguyệt và trong suốt quá trình hồi phục sau sinh, một loại “thuốc giảm đau quen thuộc” của cô.

“Họ không biết vì sao cơ thể tôi lại phản ứng như vậy. Bác sĩ chỉ nói là cơ thể tôi đột nhiên không chấp nhận thuốc nữa. Không có cách nào phòng ngừa và một khi đã khởi phát thì không thể ngăn chặn. Tôi vẫn có nguy cơ tái phát bất cứ lúc nào” cô nói.

Những dấu hiệu ban đầu mà Aleshia gặp phải gồm cảm giác bỏng rát khi nuốt, mắt sưng đỏ và phát ban nhẹ ở ngực. Cô từng hai lần đến phòng cấp cứu nhưng đều bị chẩn đoán nhầm, trước khi tình trạng bùng phát nghiêm trọng.

Sau một tháng nằm viện, Aleshia được xuất viện nhưng vẫn phải sống chung với nhiều di chứng lâu dài.

“Tôi hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra. Tôi thậm chí quên cả việc mình vừa sinh con. Nhiều người nói, sự sống sót của tôi là một phép màu” Aleshia chia sẻ.

Giờ đây, cô chọn cách sống trọn từng ngày. “Tôi không muốn mọi người sợ dùng thuốc nhưng hãy cẩn trọng và để ý những gì đang xảy ra với cơ thể. Ngày mai không ai biết trước được”, người mẹ ba con nhắn nhủ.

