Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Tổng thống Hàn Quốc và Phu nhân dự tiệc trà

Theo TTXVN, trong chương trình chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc, sáng 12-8, tại Nhà Xanh ở thủ đô Seoul, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân dự tiệc trà và thưởng thức biểu diễn nghệ thuật truyền thống của hai nước.
Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân đang có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc từ ngày 10-8 đến ngày 13-8. Nhân chuyến thăm, lãnh đạo hai nước đã ra Tuyên bố chung về việc làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc. Tuyên bố chung khẳng định chuyến thăm đánh dấu cột mốc quan trọng mở ra chương mới trong quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.
Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ cảm ơn sâu sắc đối với sự tiếp đón trọng thị, thân tình và nồng hậu của Tổng thống Lee Jae Myung và nhân dân Hàn Quốc, đồng thời, trân trọng mời Tổng thống Lee Jae Myung và Phu nhân sớm có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam. Tổng thống Lee Jae Myung bày tỏ cảm ơn và vui vẻ nhận lời.