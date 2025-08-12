Hai máy bay đâm nhau trên đường băng làm bùng lên “quả cầu lửa” khổng lồ

Vụ va chạm giữa hai máy bay tại sân bay thành phố Kalispell, bang Montana (Mỹ) chiều 11/8 đã tạo ra “quả cầu lửa” cùng cột khói đen khổng lồ bao trùm đường băng.

Theo Cảnh sát trưởng Kalispell Jordan Venezio và Cục Hàng không Liên bang (FAA), vào khoảng 14h, một chiếc Socata TBM 700 một động cơ đã gặp sự cố kỹ thuật khi hạ cánh và va chạm với một máy bay nhỏ khác đang ở trên đường lăn. Vụ va chạm gây ra một tiếng nổ lớn và ngọn lửa nhanh chóng lan khắp đường băng và sang bãi cỏ liền kề.

Vụ va chạm đã gây ra một đám cháy lớn (Nguồn: Scott Carpenter/TMX)

Ngọn lửa được nhìn thấy từ rất xa (Nguồn: Scott Carpenter/TMX)

Cảnh sát trưởng Jay Hagen cho biết trên máy bay gặp nạn có bốn người, gồm phi công và ba hành khách, tất cả đều đã thoát ra an toàn. Chiếc máy bay bị đâm khi đang đỗ không có người bên trong. Cả hai người bị thương nhẹ trong vụ tai nạn đều đã được sơ cứu tại hiện trường. Vụ va chạm cũng đã ảnh hưởng đến một số máy bay khác đang đỗ ở sân bay.

Ngọn lửa bao trùm nhiều máy bay (Nguồn: Scott Carpenter/TMX)

Lực lượng cứu hỏa và cảnh sát địa phương đã có mặt chỉ vài phút sau cuộc gọi khẩn cấp thông báo về vụ tai nạn lúc 14h08. Hiện sân bay đang tạm thời được đóng cửa để phục vụ công tác cứu hộ và điều tra nguyên nhân.

Theo hồ sơ của Cục Hàng không Liên bang (FAA), chiếc Socata TBM 700 liên quan đến vụ tai nạn được sản xuất năm 2011, thuộc sở hữu của Meter Sky LLC có trụ sở tại Pullman, bang Washington.

Nguồn: The Sun