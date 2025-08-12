Elon Musk sắp kiện Apple: Chuyện gì đang xảy ra?

Elon Musk vừa tuyên bố sẽ kiện Apple, cho rằng nhà Táo khuyết vi phạm luật chống độc quyền khi ưu ái nền tảng ChatGPT của OpenAI và cản trở các đối thủ như Grok của xAI giành vị trí cao nhất trên App Store. Trên nền tảng X, Musk viết rằng sự thiên vị của Apple khiến bất kỳ công ty AI nào ngoài OpenAI khó có cơ hội đứng số 1.

“Apple đang hành xử theo cách khiến bất kỳ công ty AI nào ngoài OpenAI đều không thể đạt vị trí số 1 trên App Store và đây là hành vi vi phạm luật chống độc quyền một cách rõ ràng. xAI sẽ hành động pháp lý ngay lập tức”, Musk viết trên mạng xã hội X.

Cáo buộc được đưa ra trong lúc ChatGPT đang dẫn đầu bảng xếp hạng “Top Free Apps” tại Mỹ, trong khi Grok đứng thứ năm và Google Gemini rơi xuống tận vị trí 57. Musk cũng chất vấn vì sao Apple không đưa X hay Grok vào danh sách “Must Have”, dù ông khẳng định những ứng dụng này có sức ảnh hưởng toàn cầu.

“Tại sao các bạn từ chối đưa X hoặc Grok vào mục ‘Must Have’, trong khi X là ứng dụng tin tức số 1 thế giới và Grok đứng thứ 5 trong tất cả các ứng dụng? Các bạn đang chơi trò chính trị sao?”, Musk bức xúc viết.

Sự việc diễn ra trong bối cảnh Apple đã hợp tác sâu rộng với OpenAI từ giữa năm 2024, tích hợp ChatGPT vào Siri và nhiều tính năng AI khác trên hệ sinh thái của mình. Điều này mang lại cho ChatGPT lợi thế không nhỏ, không chỉ vì có sẵn trong thiết bị Apple mà còn nhờ các vị trí quảng bá trên App Store. Giới phân tích cho rằng, ngoài thuật toán xếp hạng tải xuống, chính các đề xuất nổi bật trên trang chủ là yếu tố giúp ChatGPT chiếm ưu thế.

Mâu thuẫn giữa Elon Musk và OpenAI vốn đã kéo dài nhiều năm. Từng là đồng sáng lập, Musk rời khỏi OpenAI và sau đó khởi kiện công ty này vì chuyển từ mô hình phi lợi nhuận sang vì lợi nhuận. Hiện xAI, công ty AI do Musk sáng lập, là đối thủ trực tiếp và cạnh tranh gay gắt nhất với OpenAI.

Bối cảnh pháp lý càng khiến câu chuyện thêm phức tạp. Trong thời gian gần đây, Apple liên tục bị các cơ quan quản lý ở Mỹ và châu Âu giám sát về hành vi lạm dụng quyền lực trên App Store. Tháng 4/2025, một thẩm phán Mỹ cáo buộc Apple vi phạm lệnh tòa liên quan vụ kiện với Epic Games. Cùng thời điểm, Liên minh châu Âu cũng đã phạt Apple 500 triệu euro vì cản trở các nhà phát triển điều hướng người dùng sang phương thức thanh toán rẻ hơn bên ngoài App Store.

Các chuyên gia pháp lý nhận định nếu Musk thực sự khởi kiện, vụ việc có thể trở thành một trong những trận chiến pháp lý lớn nhất giữa hai “gã khổng lồ” công nghệ. Một số ý kiến cho rằng thứ tự xếp hạng trên App Store chủ yếu dựa vào thuật toán tải xuống và tương tác của người dùng, tuy nhiên việc Apple dành các vị trí nổi bật cho ứng dụng đối tác chiến lược như OpenAI có thể tạo lợi thế không công bằng.

Hiện cả Apple, OpenAI đều chưa đưa ra phản hồi chính thức trước lời đe dọa kiện tụng của Musk. Dù kết quả thế nào, giới công nghệ vẫn đang theo dõi sát sao, bởi đây có thể là bước ngoặt định hình cách các “chợ ứng dụng” vận hành trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo.

Theo: CNBC﻿