Đột kích một khách sạn trong đêm, thu giữ 6 tỷ đồng tiền mặt “chất thành đống” của hộ gia đình nghèo ở nông thôn

Tháng 8/2018, công an một huyện phía nam tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ một nông dân họ Chu. Người này cho biết gia đình vừa bị trộm đột nhập, mất 1,65 triệu NDT (6 tỷ đồng). Trong khi đó, ngôi làng bà Chu đang ở toàn hộ nghèo, chỉ có thu nhập thấp từ việc làm nông. Vì vậy lực lượng chức năng cảm thấy vụ trộm này có nhiều điểm bất thường, lập tức đến hiện trường điều tra.

Ngôi nhà đơn sơ của ông bà Chu có dấu hiệu bị cạy khoá và những bao thóc là nơi giấu tiền bị lật úp. Ngoài khu vực này, nhà không bị lục lọi, cho thấy kẻ trộm đã biết vị trí cất giữ số tiền lớn. Ông bà Chu cho biết số tiền này của con trai họ mang về từ Bắc Kinh. Người con trai tên Biên khai rằng anh đã thế chấp căn hộ của mình để vay 1,65 triệu NDT (6 tỷ đồng) nhưng không tỏ ra nôn nóng hay lo lắng khi biết số tiền này bị trộm mất, cũng không nói rõ về lý do vay tiền.

Qua thẩm vấn, ông bà Chu tiết lộ Biên chỉ chia sẻ về số tiền với một đồng nghiệp và người bạn thân tên Cao. Đồng nghiệp biết về số tiền nhưng không biết nơi cất giấu, còn Cao biết Biên mang tiền về quê nhưng không rõ địa điểm chính xác. Điều tra sâu hơn, công an địa phương phát hiện Biên đang cân nhắc việc ly hôn với vợ. Anh cho rằng vợ là người tiêu xài hoang phí nên đã thế chấp căn hộ đứng tên mình để vay tiền, sau đó giấu số tiền ở nhà bố mẹ nhằm bảo vệ tài sản trong quá trình ly hôn.

Trong quá trình điều tra, lực lượng chức năng phát hiện một đoạn camera ghi lại hình ảnh một chiếc xe trắng với biển số ngoại tình xuất hiện gần nhà ông bà Chu. Chiếc xe này của người đàn ông tên Ngô, được người dân xác định đã từng xuất hiện tại ngôi làng này. Theo dõi hành trình của chiếc xe, công an địa phương tìm thấy nó ở một khách sạn tại ngoại ô.

Lực lượng điều tra đã tiến hành cuộc đột kích trong đêm, bắt giữ 3 đối tượng bao gồm Ngô và 2 đồng bọn. Công an thu giữ số tiền 1,65 triệu NDT được Ngô chất thành đống cất trong tủ quần áo. Ngô khai nhận Cao chính là chủ mưu trong vụ trộm.

Trên thực tế, Cao không có công việc ổn định, thu nhập hoàn toàn phụ thuộc vào việc giao dịch chứng khoán. Nguồn thu đều đặn duy nhất của Cao đến từ nhóm các nhà đầu tư mới trên thị trường mà Cao thu một khoản học phí và hoa hồng để hướng dẫn. Biên vốn làm công việc nghiên cứu, không biết gì về chứng khoán nên đã mất một khoản tiền lớn khi mới đầu tư.

Sau đó, Bên tham gia nhóm nhà đầu tư và nhận được sự hỗ trợ của Cao. Mối quan hệ giữa họ dần trở nên thân thiết, Biên chia sẻ cả mâu thuẫn vợ chồng và nỗi lo phải chia đôi tài sản khi ly hôn. Cao đã gợi ý Biên thế chấp nhà lấy tiền thông qua một người bạn làm trong công ty tài chính, thu xếp cho Biên nhận tiền mặt để qua mắt cơ quan chức năng trong quá trình giải quyết tài sản ly hôn.

Cuối cùng, Cao lợi dụng lòng tin của Biên để biết được nơi giấu tiền. Cao thuê Ngô theo dõi nhà ông Chu, phát hiện vợ chồng người nông dân này ngày nào cũng vào kho chứa thóc để kiểm tra và khoá lại kỹ càng. Ngô và đồng bọn lợi dụng lúc gia đình này vắng nhà để hành động. Trong suốt vụ việc, người này chỉ đạo từ xa qua điện thoại nên ban đầu không phải đối tượng bị công an nghi ngờ.

Cao và đồng phạm bị bắt giữ, đối mặt với mức án 7 năm tù vì tội trộm cắp tài sản. Sau khi hoàn tất điều tra, số tiền bị lấy cắp cũng được trả lại cho con trai ông Chu, khép lại vụ trộm ly kỳ ở vùng nông thôn nghèo.