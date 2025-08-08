Đột kích nhà kỹ sư hạ tầng nông thôn lương 600.000 đồng/tháng sắp nghỉ hưu, tịch thu 44,8 tỷ tiền mặt chất đống như gạch, nghi phạm tung tiền qua cửa sổ để tẩu tán

Tháng 5/2025, các quan chức Cơ quan Phòng chống Tham nhũng bang Odisha của Ấn Độ đã khám xét các địa điểm liên quan đến ông Baikuntha Nath Sarangi – kỹ sư trưởng của Sở Công trình Nông thôn thành phố Bhubaneswar, Ấn Độ.

Theo Times of India, sau quá trình khám xét kỹ lưỡng, cảnh sát thu giữ số tiền mặt trị giá hơn 150 triệu rupee (tương đương khoảng 44,8 tỷ VNĐ). Trong lúc khám xét, ông Sarangi đã cố gắng phi tang tiền mặt bằng cách ném các cọc tiền mệnh giá 500 rupee ra ngoài cửa sổ căn hộ của mình ở Bhubaneswar.

Giới chức cho biết: “Khi nhìn thấy các cán bộ Phòng chống Tham nhũng, ông Sarangi đã ném các cọc tiền mệnh giá 500 rupee qua cửa sổ căn hộ. Số tiền này sau đó đã được thu hồi trước sự chứng kiến của các nhân chứng”.

Cuộc khám xét bất ngờ được tiến hành đồng thời tại 7 địa điểm thuộc các khu vực Bhubaneswar, Angul và Pipili. Khoảng 10 triệu rupee được tìm thấy trong một căn hộ ở khu vực Dumduma, thành phố Bhubaneswar, trong khi khoảng 11 triệu rupee được phát hiện tại căn nhà hai tầng của ông ở Karadagadia thuộc bang Orissa.

Lực lượng chức năng đã phải huy động máy đếm tiền để kiểm kê số tài sản bị tịch thu.

Cảnh sát đã bắt giữ Sarangi vào ngày 31/5, đúng ngày nghỉ hưu của ông. Ông Sarangi bị đưa ra toà và bị bác đơn xin tại ngoại và sau đó bị tạm giam.

Các quan chức Phòng chống Tham nhũng cho biết cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục. Quá trình đánh giá chi tiết về khối tài sản của ông Sarangi đang được tiến hành.

Ông Sarangi còn bị phát hiện đã đầu tư 27 triệu rupee (khoảng 8 tỷ VNĐ) vào thị trường chứng khoán và 15 triệu rupee (khoảng 4,4 tỷ VNĐ) vào bảo hiểm và ngân hàng. Ông bắt đầu công việc kỹ sư tại Sở Panchayati Raj vào năm 1991 với mức lương khởi điểm 2.000 rupee/tháng (gần 600.000 VNĐ). Đến tháng 2/2025, ông được thăng chức lên kỹ sư trưởng.

