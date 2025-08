CEO nổi tiếng thiệt mạng sau cú nhảy dù ám ảnh từ máy bay

Theo thông tin từ cảnh sát địa phương, tai nạn xảy ra khi Britis nhảy ra khỏi một chiếc máy bay nhỏ cùng với một người bạn. Trong quá trình rơi tự do, đầu của Britis không may va trúng đầu gối của bạn nhảy, khiến anh mất kiểm soát. Dù cả hai đã bung dù an toàn, Britis vẫn không thể điều khiển dù đúng cách và rơi xuống một cánh đồng cách xa khu vực hạ cánh dự kiến.

Anh nhanh chóng được đưa đến bệnh viện São Luis trong tình trạng nguy kịch nhưng không qua khỏi do chấn thương quá nặng. Người bạn nhảy cùng, hiện chưa được công bố danh tính, cũng được đưa đến một cơ sở y tế tư nhân để điều trị.

Chính quyền thành phố Boituva xác nhận mọi quy trình an toàn theo tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế về nhảy dù đều đã được tuân thủ nghiêm ngặt. Đồng thời, các yếu tố liên quan đến điều kiện thời tiết, thiết bị và kỹ thuật nhảy cũng đang được điều tra.

Tại hiện trường, nhà chức trách đã thu giữ một chiếc mũ bảo hiểm và hai chiếc dù để phục vụ công tác điều tra. Viện Pháp y hiện đang chờ kết quả giám định pháp y để xác định nguyên nhân chính xác gây tử vong.

Liên đoàn Nhảy dù Brazil cho biết Britis và người bạn đang thực hiện một động tác phối hợp đòi hỏi người nhảy sử dụng cơ thể để tạo lực nâng và di chuyển theo phương ngang - một kỹ thuật tương đối phức tạp, đòi hỏi sự chính xác cao.

Chia sẻ với báo G1 (Brazil), bà Mayra Britis, em họ của nạn nhân, cho biết bà nhận được cuộc gọi báo tin dữ khi đang trên đường đi làm móng. Theo lời bà, Thomas đã đam mê bộ môn nhảy dù từ năm 2014 và thường xuyên chia sẻ sở thích này với con trai 26 tuổi của mình.

“Anh ấy làm việc rất chăm chỉ, là một người cha yêu thương con hết mực và rất gần gũi với gia đình. Thomas là người có nhiều kinh nghiệm nên thật khó tin khi tai nạn lại xảy ra một cách ngớ ngẩn đến thế. Không ai tưởng tượng nổi điều này” Mayra nghẹn ngào.

Thomas Britis là chủ sở hữu của Voluy Telecom, một công ty cung cấp dịch vụ internet cáp quang đặt trụ sở tại thành phố Pouso Alegre, bang Minas Gerais, đông nam Brazil.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

Nguồn: Daily Mail