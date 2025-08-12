Nổ liên tiếp tại nhà máy thép lớn nhất của Mỹ, 2 người chết, 10 người bị thương

Ảnh chụp từ trên cao vụ nổ tại nhà máy thép U.S. Steel Clairton Coke Works ở Clairton, bang Pennsylvania, ngày 11/8/2025 (Ảnh: WTAE)

Sự cố xảy ra sáng 11/8 tại khu vực vận hành pin của nhà máy ở thành phố Clairton, cách Pittsburgh khoảng 24 km. Vụ nổ ban đầu được ghi nhận lúc 10h51, sau đó tiếp tục xảy ra “nhiều vụ nổ thứ cấp”, khiến một số người bị mắc kẹt dưới đống đổ nát và phải triển khai cứu hộ.

Trong số các nạn nhân bị thương, 5 người đang trong tình trạng nguy kịch nhưng ổn định, 5 người còn lại đã được xuất viện sau khi điều trị. Thống đốc bang Pennsylvania Josh Shapiro cho biết tất cả những người bị thương đã được đưa tới bệnh viện và lực lượng cứu hộ vẫn tiếp tục làm việc tại hiện trường.

Thị trưởng Clairton Richard Lattanzi xác nhận một trong hai nạn nhân tử vong là ông Timothy Quinn. Người còn lại được tìm thấy vào tối cùng ngày nhưng chưa xác định danh tính.

Giám đốc điều hành U.S. Steel, ông David B. Burritt, cho biết công ty đang phối hợp với cơ quan chức năng để điều tra nguyên nhân vụ việc. Nhà máy hiện có gần 1.300 lao động. Cộng đồng U.S. Steel đang cùng nhau chia sẻ, hỗ trợ những người bị ảnh hưởng.

Giới chức hạt Allegheny khuyến cáo người dân sống trong bán kính 1 dặm (khoảng 1,6 km) quanh nhà máy nên ở trong nhà, đóng kín cửa sổ, cửa ra vào, chuyển hệ thống thông gió sang chế độ tuần hoàn trong nhà và hạn chế các hoạt động hút không khí từ bên ngoài.

Sở Y tế hạt Allegheny cho biết hệ thống giám sát chất lượng không khí chưa ghi nhận nồng độ bụi mịn PM2.5 hoặc khí SO₂ vượt tiêu chuẩn liên bang.