Bị dao đâm vào đầu, bé gái có thái độ khiến cả bệnh viện sốc nặng

Các bệnh nhân và nhân viên vô cùng sốc khi chứng kiến cảnh một bé gái ba tuổi bình tĩnh bước vào bệnh viện ở Vân Nam, Trung Quốc với một con dao gọt hoa quả găm trên đầu vào ngày 15/8.

Theo báo cáo, bé gái được mẹ đưa vào, nhưng điều khiến nhiều người kinh ngạc là sự bình tĩnh của cô bé - cô bé không khóc hay hoảng sợ và thậm chí còn tự mình đi lại.

Đoạn clip ghi lại sự việc nhanh chóng lan truyền trên mạng và người xem gọi cô bé là "dũng cảm hơn hầu hết người lớn".

Bé gái ngay lập tức được đưa vào phòng phẫu thuật cấp cứu, nơi các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật sọ não ngay trong đêm để lấy con dao ra.

Nhân viên bệnh viện sau đó xác nhận tình trạng của cô bé đã ổn định.

Bé gái được mẹ đưa đến bệnh viện để phẫu thuật.

Họ cũng nói với các phóng viên rằng vết thương của bé gái là do mẹ em gây ra. Người phụ nữ cho biết cô luôn giữ một con dao dưới gối để xua đuổi tà ma.

Khi con gái nghịch ngợm trên giường, cô nhặt nó lên để dọa - nhưng lưỡi dao vô tình đâm vào đầu đứa trẻ.

"Người mẹ nói rằng con dao đâm vào đột ngột và không thể rút ra được", nhân viên giải thích. "Đó là lý do tại sao cô ấy đưa con đến thẳng bệnh viện mà không hề gọi đường dây nóng cấp cứu".

Vì vụ việc được coi là tai nạn nên nhân viên bệnh viện cho biết thêm rằng không có cơ sở nào để báo cáo với cảnh sát.

Một số cư dân mạng thắc mắc tại sao người mẹ không bế con gái vào bệnh viện hoặc rút con dao ra trước.

Các bác sĩ nhấn mạnh rằng việc không rút dao ra là rất quan trọng, vì việc rút dao ra ngoài vùng phẫu thuật có thể gây chảy máu ồ ạt hoặc chấn thương thứ phát.

Các nhân viên y tế lưu ý rằng lưỡi dao đã đâm sâu vào hộp sọ của đứa trẻ vài cm nhưng có khả năng cắm vào xương thay vì làm tổn thương các vùng nhạy cảm của não. Vì hộp sọ của trẻ nhỏ mềm hơn nên dao có thể đâm vào dễ dàng hơn.

Một bác sĩ cao cấp cho biết thêm rằng thái độ bình tĩnh khác thường của cô bé có thể là do sự kìm nén cơn đau liên quan đến chấn thương.

"Nếu con dao bị rút ra ngay tại chỗ, cô bé sẽ gặp nguy hiểm nghiêm trọng", bác sĩ nói. "Việc tìm kiếm sự điều trị chuyên nghiệp ngay lập tức là quyết định đúng đắn".