Phát hiện "khách VIP" chi hơn 1,6 tỷ đồng mua vàng trong 1 buổi sáng mà không hỏi giá, chủ tiệm lập tức báo công an

Đầu năm 2025, một vụ việc hy hữu đã xảy ra tại một tiệm vàng ở Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Một khách hàng VIP bất ngờ xuất hiện, yêu cầu mua vàng số lượng lớn trị giá tới 450.000 NDT (hơn 1,6 tỷ đồng).

Thoạt nhìn, đây dường như là một “thương vụ béo bở” mà bất kỳ cửa hàng nào cũng khó lòng từ chối. Tuy nhiên, với kinh nghiệm kinh doanh lâu năm, chủ tiệm nhận thấy vị khách này mua vàng mà không chọn kiểu dáng và hỏi giá cụ thể nên đã nảy sinh nghi ngờ và lập tức báo cho công an địa phương.

Quyết định nhanh trí này đã giúp ngăn chặn kịp thời một âm mưu rửa tiền tinh vi có liên quan đến đường dây lừa đảo xuyên quốc gia.

Giao dịch bất thường bị lật tẩy

Theo thông tin từ phía cảnh sát huyện Tần Hoài thuộc cơ quan công an thành phố Nam Kinh, người trực tiếp thực hiện giao dịch là bà Quách, 57 tuổi, quê Liêu Ninh. Người phụ nữ này đã rút toàn bộ số tiền 450.000 NDT trong tài khoản ngân hàng để mua 640 gram vàng miếng trong 1 buổi sáng.

Bà Quách khai rằng đã cùng chồng từ Liêu Ninh đến Nam Kinh từ hơn 10 ngày trước và muốn mua một ít vàng để đầu tư. Để làm rõ, lực lượng chức năng đã tiến hành truy lùng nguồn gốc số tiền 450.000 NDT của bà Quách. Từ đó họ phát hiện ra khoản tiền trên không phải do người phụ nữ này tích lũy hay gửi tiết kiệm, mà được chuyển vào tài khoản thông qua dịch vụ ngân hàng di động trước đó 2 tiếng.

Ảnh: Sina

Cũng theo phía cảnh sát, người chuyển tiền là một người họ Hà. Ban đầu, bà Quách khai rằng số tiền này bà đã cho bạn mình vay và được họ gửi trả. Tuy nhiên khi cảnh sát liên hệ, đối phương trả lời ấp úng, mâu thuẫn với lời khai của bà Quách. Về thời điểm vay, bà Quách khai bạn mình vay 450.000 NDT hai năm trước, trong khi người ở đầu dây bên kia lại khai mới vay vài ngày trước.

Để ngăn chặn dòng tiền bất hợp pháp bị tẩu tán, đồng thời đảm bảo tiến độ điều tra, cảnh sát đã ngay lập tức phong tỏa các tài khoản ngân hàng liên quan và mở rộng truy vết nguồn gốc khoản tiền khả nghi.

Từ tài khoản của bà Quách, cảnh sát xác định người họ Hà đã chuyển 450.000 NDT cho bà thực chất là một du học sinh 19 tuổi tại Úc, không phải “người bạn” trung niên 40-50 tuổi như lời khai ban đầu.

Cụ thể, sáng 25/2/2025, cha mẹ du học sinh này nhận được tin nhắn của con trai, thông báo rằng nhà trường yêu cầu nộp tiền đặt cọc để chứng minh năng lực tài chính, ngăn chặn sinh viên làm việc trái phép. Tin lời con, họ đã chuyển ngay cho cậu 450.000 NDT.

Tuy nhiên, ngay sau đó gia đình không thể liên lạc được với con trai nên đã nảy sinh nghi ngờ. Họ phải nhờ bạn bè tại Úc liên hệ với cảnh sát địa phương và tìm thấy cậu trong ký túc xá. Sự thật cũng dần được hé lộ.

Theo đó, ngày 25/2/2025, chỉ 4 ngày sau khi sang Úc, du học sinh họ Hà nhận cuộc gọi lạ. Một người tự xưng nhân viên chăm sóc khách hàng cho biết cậu liên quan đến hoạt động tài chính bất hợp pháp rồi đưa ra lệnh bắt giữ giả, ép buộc và đe dọa cậu nếu không hợp tác sẽ bị bắt hoặc trục xuất.

Bị cô lập và thiếu kinh nghiệm, du học sinh này chỉ biết nghe và làm theo mọi chỉ dẫn của đối phương. Cuối cùng, theo kịch bản của nhóm tội phạm, cậu bịa ra câu chuyện “nhà trường yêu cầu chứng minh tài chính” để xin gia đình gửi 450.000 NDT , rồi chuyển thẳng vào tài khoản của bà Quách.

Đáng chú ý, du học sinh này quả quyết chưa từng chuyển số tiền 450.000 NDT cho bất kỳ ai và còn đưa ra ảnh chụp màn hình tài khoản để làm bằng chứng. Thế nhưng, kết quả xác minh cho thấy toàn bộ khoản tiền đã được chuyển vào tài khoản của bà Quách. Việc cậu ta cố tình giấu sự thật với gia đình khiến tình hình thêm rối rắm, đồng thời đặt ra nghi vấn về vai trò của bà Quách trong vụ việc.

Vén màn đường dây lừa đảo, rửa tiền

Sau khi bị cảnh sát thẩm tra, bà Quách cuối cùng cũng khai nhận đã quen một “người thầy” qua nền tảng video ngắn từ đầu tháng 1/2025. Người này hứa hẹn nếu bà làm theo chỉ dẫn, mua vàng và nộp lại, sẽ nhận được 2,79 triệu NDT (hơn 10 tỷ đồng) từ “Quỹ xóa đói giảm nghèo”. Tin lời người này, bà Quách cung cấp CCCD, thẻ ngân hàng cho anh ta và đến Nam Kinh chờ lệnh. Cũng từ đây, người phụ nữ này trở thành mắt xích cho đường dây lừa đảo.

Ảnh minh họa: Sina

Sau khi xâu chuỗi các manh mối, cảnh sát địa phương xác định các đối tượng lừa đảo đã dựng lên kịch bản “hai chiều”: trước tiên lừa du học sinh Hà chuyển 450.000 NDT, sau đó sử dụng bà Quách làm “người trung gian” để rửa tiền thông qua việc mua vàng.

Vụ án hiện vẫn đang được mở rộng điều tra. Riêng bà Quách do tham lợi nhỏ mà vô tình tiếp tay cho tội phạm, đã vi phạm pháp luật Trung Quốc nên bị xử phạt số tiền 2.980 NDT (hơn 10 triệu đồng).

Qua vụ việc trên, Công an thành phố Nam Kinh khuyến cáo mọi người cần luôn giữ sự cảnh giác trong mọi tình huống. Khi nhận được các cuộc gọi hay tin nhắn lạ, không nên vội tin mà phải đặt câu hỏi, kiểm chứng thông tin trước khi phản ứng. Đặc biệt, với bất kỳ yêu cầu chuyển tiền nào, mọi người cần xác minh cẩn thận nhiều lần qua ngân hàng hoặc cơ quan chức năng, tuyệt đối không làm theo chỉ dẫn mơ hồ qua điện thoại.

Trong trường hợp phát hiện dấu hiệu lừa đảo, việc im lặng chỉ khiến thiệt hại thêm nặng nề, do đó cần báo ngay cho cơ quan công an, nhà trường hoặc các đơn vị có thẩm quyền để được hỗ trợ kịp thời. Đồng thời, người dân Trung Quốc nên chủ động lưu giữ bằng chứng như ghi âm cuộc gọi, chụp màn hình tin nhắn hay sao kê giao dịch ngân hàng. Đây là cơ sở quan trọng để cơ quan chức năng điều tra và xử lý vụ việc.