Nữ hoàng tương lai của Bỉ hiện tại ra sao ở tuổi 23?

Công chúa Elisabeth, Nữ công tước xứ Brabant sinh năm 2001 là người thừa kế ngai vàng của Bỉ. Cô là con gái cả của Vua Philippe của Bỉ và Hoàng hậu Mathilde. Ở tuổi 23, công chúa đang từng bước khẳng định bản thân và chuẩn bị cho vai trò tương lai của mình. Với vẻ ngoài rạng rỡ, thần thái tự tin và một lộ trình học vấn được đầu tư kỹ lưỡng, Công chúa Elisabeth từ lâu đã chiếm được cảm tình của công chúng.

Dù được sinh ra trong một gia đình hoàng gia, Elisabeth đã được giáo dục để trở thành một công dân toàn cầu và một nhà lãnh đạo tương lai. Sau khi hoàn thành chương trình trung học tại UWC Atlantic College ở xứ Wales, cô đã dành một năm rèn luyện tại Học viện Quân sự Hoàng gia Bỉ , bước đi quan trọng giúp cô trang bị những kỹ năng cần thiết cho công việc sau này.

Tiếp nối con đường học vấn, Công chúa đã tốt nghiệp xuất sắc với tấm bằng Cử nhân ngành Lịch sử và Chính trị tại Đại học Oxford ở Anh. Hiện tại, cô đang theo đuổi chương trình Thạc sĩ Chính sách công tại Trường Hành chính công John F. Kennedy thuộc Đại học Harvard ở Mỹ. Việc theo học tại một trong những ngôi trường danh giá nhất thế giới cho thấy sự nghiêm túc của cô trong việc chuẩn bị cho trọng trách tương lai.

Nữ hoàng tương lai của Bỉ sở hữu học vấn siêu "khủng" với hành trình từ Oxford đến Harvard

Công chúa Elisabeth và Vua Philippe

Tuy nhiên, con đường du học của Elisabeth không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Gần đây, cô phải đối mặt với một thách thức khi chính quyền Mỹ có động thái thắt chặt visa cho sinh viên quốc tế. Thay vì sử dụng đặc quyền, Công chúa đã khẳng định muốn "thể hiện sự đoàn kết với các sinh viên nước ngoài khác" và không tìm kiếm sự ưu tiên. Sau khi lệnh cấm bị chặn lại bởi tòa án liên bang, cô đã được cấp lại visa và có thể trở lại Harvard để tiếp tục việc học.

Khi không tham gia sự kiện hoàng gia, công chúa thanh lịch và giản dị như mọi sinh viên khác

Bên cạnh việc học, Công chúa Elisabeth cũng rất tích cực tham gia các hoạt động công chúng. Cô đã có mặt tại những sự kiện trọng đại như lễ đăng quang của Vua Charles III ở Anh, hay hôn lễ của Thái tử Jordan Hussein, cho thấy sự trưởng thành và tinh thần trách nhiệm với vai trò đại diện cho Hoàng gia Bỉ. Không chỉ vậy, cô còn là người truyền cảm hứng qua các hoạt động thiện nguyện, dành thời gian thăm hỏi và giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn.

Nguồn: Hello, Town and Country