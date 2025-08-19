Thời đại “nhảy việc” đã qua rồi, bây giờ xu hướng của Gen Z là “ôm việc”

Korn Ferry, một công ty tư vấn tổ chức toàn cầu, đã công bố một báo cáo mới vào tháng 8/2025 cho thấy rằng nhân viên không còn nhanh chóng chuyển đổi giữa các cơ hội việc làm mới nữa mà thay vào đó, họ chọn gắn bó với vị trí hiện tại trong tương lai gần.

Báo cáo viết: "Với tốc độ đáng báo động, ngày càng có nhiều nhân viên thể hiện cái mà người ta thường gọi là job hugging (ôm việc) - tức là bám chặt lấy công việc của mình như thể đó là mạng sống của mình".

Chỉ vài năm trước, việc nhảy việc - chuyển từ công ty này sang công ty khác để tìm kiếm cơ hội tốt nhất - là một xu hướng phổ biến trong giới nhân viên, đặc biệt là những người trẻ tuổi muốn thăng tiến trong sự nghiệp. Tuy nhiên, giờ đây, mọi chuyện đã hoàn toàn ngược lại.

Các nhà phân tích của Korn Ferry cho biết sự ảnh hưởng của AI, tình trạng thiếu việc làm mới và thị trường kinh tế khó lường là một số lý do chính khiến nhân viên muốn giữ công việc hiện tại của họ.

Theo khảo sát tại Mỹ, Gen Z là nhóm người lao động muốn ôm việc nhất hiện tại (Ảnh minh hoạ)

Theo báo cáo tháng 7 của Eagle Hill Consulting có trụ sở tại Arlington, Virginia, phần lớn nhân viên có kế hoạch tiếp tục giữ nguyên vị trí hiện tại trong ít nhất sáu tháng tới, trong đó nhân viên thuộc thế hệ Z có ý định tiếp tục giữ nguyên vị trí hiện tại cao nhất.

Hơn nữa, dữ liệu cho thấy chỉ số cơ hội thị trường - thước đo nhận thức của nhân viên về thị trường việc làm bên ngoài - đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ khi báo cáo được lập.

Tâm lý bi quan ngày càng tăng về cơ hội việc làm không phải là không có cơ sở. Một báo cáo gần đây từ công ty tư vấn và đào tạo việc làm toàn cầu Challenger, Gray & Christmas cho thấy tính đến cuối tháng 7, các nhà tuyển dụng tại Hoa Kỳ đã thông báo cắt giảm hơn 800.000 việc làm trong năm 2025 - con số việc làm bị mất cao nhất trong cùng kỳ kể từ đại dịch toàn cầu năm 2020.

Trong khi đó, tăng trưởng việc làm trở nên chậm chạp: Theo báo cáo tháng 7 của Cục Thống kê Lao động (BLS), nền kinh tế Hoa Kỳ chỉ tạo ra 73.000 việc làm vào tháng 7, giảm so với mức trung bình hàng tháng là 111.000 của đầu năm nay.

Báo cáo cũng hạ đáng kể ước tính trước đó về mức tạo việc làm trong tháng 5 và tháng 6. Nhiều người lao động đang hạn chế tuyển dụng do lạm phát tăng và thuế quan của Tổng thống Trump tiếp tục đẩy thị trường vào những giai đoạn biến động mạn.

Bên cạnh những xu hướng này, tính hữu dụng ngày càng tăng của công nghệ AI đang thay đổi cách thức tổ chức của một số tổ chức, và thậm chí đe dọa thay thế một số nghề nghiệp. Korn Ferry cho rằng tất cả những yếu tố này góp phần vào sự gia tăng phổ biến của xu hướng ôm việc.

Stacy DeCesaro, chuyên gia tư vấn quản lý tại Korn Ferry, cho biết: “Sự bất ổn của thị trường là một trong những lý do chính khiến các ứng viên, đặc biệt là những người có năng lực, ngần ngại chuyển việc. Những người có năng lực cao đang chờ đợi một thị trường ổn định hơn trước khi chấp nhận rủi ro với một vai trò và công ty mới. Họ thường chỉ rời đi nếu họ cảm thấy chán nản với công việc hiện tại, được đề nghị tăng lương đáng kể, hoặc cảm thấy rất bất an với khả năng tồn tại, lãnh đạo hoặc văn hóa của công ty.”

Đối với các nhà tuyển dụng, báo cáo của Korn Ferry lưu ý rằng xu hướng này có thể khiến việc tuyển dụng trở nên khó khăn hơn đáng kể. Tuy nhiên, xét về mặt tích cực, đây có thể là cơ hội để các tổ chức đầu tư nhiều hơn vào những nhân tài hàng đầu và khuyến khích nhân viên trẻ gắn bó lâu dài.

Nguồn: Fast Company