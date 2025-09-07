Liên tục phát hiện tiền biến mất bí ẩn khỏi tài khoản trong nhiều năm rồi đột nhiên nhận được hơn 450 tỷ đồng tiền gửi, một doanh nhân yêu cầu ngân hàng sao kê, kết quả bất ngờ

Năm 2018, Michael Alford, một doanh nhân tại Perth (Australia), điều hành 2 công ty trong lĩnh vực truyền thông khai khoáng và định vị GPS. Tuy nhiên, ông bắt đầu phát hiện những giao dịch bất thường trong tài khoản ngân hàng.

Cùng năm đó, Alford được chẩn đoán mắc ung thư máu và phải trải qua 6 tháng hóa trị, tạm ngừng quản lý trực tiếp công việc kinh doanh.

Các giao dịch đáng ngờ tiếp tục diễn ra trong năm sau đó. Trong thời gian này, những khoản tiền vẫn tiếp tục biến mất khỏi tài khoản của Alford. Các giao dịch xuất hiện như thể là thanh toán cho ông và vợ, nhưng thực tế không hề chuyển vào tài khoản cá nhân.

“Bảo hiểm có chi trả một khoản cho tôi trong thời gian điều trị, nhưng toàn bộ số tiền ấy dường như biến mất khỏi tài khoản chỉ trong 12 – 18 tháng”, Alford cho biết. “Chúng tôi đã làm việc với ngân hàng, nhưng không tìm được lời giải”.

Đến năm 2019, ngân hàng Bankwest (nay thuộc Commonwealth Bank) thông báo chỉ cho phép ông giữ tài khoản cá nhân, đồng thời yêu cầu đóng các khoản tín dụng, dù Alford khẳng định chưa từng vỡ nợ tín dụng.

Ông cho rằng những giao dịch bí ẩn kia đã bị ngân hàng cho vào diện nghi vấn gian lận hoặc rửa tiền. Tuy nhiên, Alford bị ngân hàng từ chối khi yêu cầu cung cấp sao kê chi tiết để truy vết dòng tiền.

Các giao dịch bí ẩn tiếp tục diễn ra, và đến năm 2021, Alford cho biết ông và vợ bị ngân hàng loại khỏi hệ thống, rơi vào tình trạng bị “debank” — tức khách hàng bị từ chối hoặc hạn chế tiếp cận dịch vụ tài chính, thường do nghi ngờ liên quan rửa tiền hay tài trợ hoạt động phi pháp.

Tháng 1 năm nay, tài khoản ngân hàng trực tuyến của vợ chồng Alford bất ngờ hiển thị khoản tiền gửi trị giá 12 triệu USD (450 tỷ VNĐ) mang tên họ, nhưng thực tế tiền bị “giữ ở nơi khác”.

“Đó không phải tiền của chúng tôi. Tôi hoàn toàn không hiểu vì sao tiền lại xuất hiện sau ngần ấy thời gian chúng tôi yêu cầu ngân hàng làm rõ”, Alford nói.

Ông đã báo cáo vụ việc tới cảnh sát, Cơ quan Thuế Australia, Cơ quan Khiếu nại Tài chính Australia và Austrac — đơn vị giám sát chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả.

Alford khẳng định ông không liên quan đến rửa tiền, chỉ mong tìm được câu trả lời về số tiền đã biến mất và những giao dịch kỳ lạ. Ông ước tính đã mất “vài triệu USD” trong những năm qua và hiện phải nhờ luật sư hỗ trợ để minh oan và đòi lại tiền.

Tham khảo: ABC News﻿