Khách mang 406 tỷ đồng tiền đền bù đất đi gửi tiết kiệm, 3 ngày sau phát hiện tiền được chuyển sang 9 tài khoản khác, báo ngân hàng thì được tin: “Chúng tôi đã trả nợ giúp anh rồi”

Tiền gửi “bốc hơi” chỉ sau 3 ngày

Theo Baijiahao, vụ việc hy hữu này đã xảy ra tại Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Người trong cuộc là anh Tạ, một doanh nhân giàu có tại địa phương.

Cụ thể, vào năm 2017, do công ty nằm trong diện giải tỏa, anh Tạ được đền bù 110 triệu NDT. Vì đang đi công tác nên anh quyết định tạm thời gửi số tiền này vào ngân hàng để đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, chỉ sau 3 ngày, điện thoại của người đàn ông này liên tục nhận tin nhắn báo biến động số dư. Khi truy cập ngân hàng trực tuyến, anh tá hỏa phát hiện toàn bộ 110 triệu NDT của mình đã biến mất, số dư trong tài khoản hiển thị bằng 0.

Dựa theo lịch sử giao dịch, anh Tạ biết được số tiền khổng lồ trên được chia nhỏ và chuyển vào 9 tài khoản ngân hàng khác nhau. Ngay lập tức, anh Tạ bỏ ngang chuyến công tác và quay về ngân hàng địa phương để làm rõ sự việc.

Tại đây, người đàn ông này được nhân viên ngân hàng thông báo: “Anh yên tâm, sợ anh quên nên chúng tôi đã trả nợ giúp anh rồi”.

Ảnh minh hoạ: Baijiahao

Nghe vậy, anh Tạ vô cùng bàng hoàng. Người đàn ông này khẳng định mình không có khoản nợ nào cần thanh toán. Ngay sau đó, Giám đốc chi nhánh là bà Khương xuất hiện và mời anh Tạ vào phòng riêng để giải thích.

Theo bà Khương, công ty của anh Tạ thực tế đang có một số khoản nợ lớn. Khi biết anh vừa nhận được tiền đền bù, các chủ nợ đã nhiều lần gửi đơn khiếu nại, yêu cầu thanh toán. Để “giải quyết rắc rối”, bà Khương đã tự ý sử dụng toàn bộ 110 triệu NDT trong tài khoản tiết kiệm của anh Tạ để trả nợ cho các chủ nợ trên.

Biết được sự thật, anh Tạ vô cùng tức giận. Anh nhấn mạnh quan hệ vay nợ là chuyện giữa chủ nợ và người đi vay, ngân hàng hoàn toàn không có quyền tự ý quyết định số phận số tiền gửi. Thậm chí, trong 9 tài khoản được ngân hàng chuyển tiền tới, có một tài khoản không hề có quan hệ nợ nần với anh.

Theo anh Tạ, hành động này không chỉ vượt quá thẩm quyền mà còn vi phạm nghiêm trọng quyền sở hữu tài sản. Do đó, anh buộc phải trình báo cảnh sát và nhờ tòa án can thiệp.

Tòa khẳng định ngân hàng có lỗi

Vụ việc nhanh chóng được đưa ra xét xử. Tại phiên tòa, thẩm phán nhận định khi khách hàng gửi tiền, ngân hàng có trách nhiệm pháp lý trong việc bảo vệ tài sản. Việc để xảy ra thất thoát, hoặc tự ý chuyển tiền đi mà không có sự đồng ý của khách hàng, đồng nghĩa ngân hàng đã vi phạm nghĩa vụ bảo đảm an toàn tiền gửi.

Căn cứ Điều 1198 Bộ luật Dân sự Trung Quốc, nếu ngân hàng không thực hiện nghĩa vụ bảo vệ tài sản dẫn đến thiệt hại, họ phải chịu trách nhiệm bồi thường ngoài hợp đồng. Trong trường hợp này, bà Khương – Giám đốc chi nhánh – đã tự ý chuyển toàn bộ 110 triệu NDT mà không có sự đồng ý của anh Tạ, hành vi này là hành vi vi phạm pháp luật Trung Quốc.

Ảnh minh hoạ: Internet

Kết quả, tòa án địa phương ra phán quyết phạt bà Khương 3 năm tù giam. Ngân hàng trên cũng bị buộc hoàn trả toàn bộ số tiền gửi cho anh Tạ và thực hiện các nghĩa vụ bồi thường liên quan.

Theo toà án Trung Quốc, vụ việc tại trên không chỉ dừng lại ở một tranh chấp cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông cảnh báo đối với các tổ chức tài chính. Ngân hàng, với tư cách là trung gian giữ tài sản, cần tuyệt đối tôn trọng quyền sở hữu và nghĩa vụ bảo vệ tiền gửi của khách hàng. Mọi hành động vượt ngoài thỏa thuận đều có thể dẫn đến vi phạm pháp luật và làm mất niềm tin của công chúng.

Bên cạnh đó, sự việc cũng nhắc nhở người gửi tiền cần nâng cao hiểu biết pháp lý, theo dõi chặt chẽ các giao dịch để kịp thời phát hiện bất thường và bảo vệ quyền lợi của mình.