Lở đất tại Sudan, hơn 1.000 người thiệt mạng ở Darfur

Người dân tập trung sau trận lở đất tại một ngôi làng ở dãy núi Marra ở vùng Darfur, miền tây Sudan. (Ảnh: Phong trào Giải phóng Sudan)

Theo Phong trào Giải phóng Sudan kiểm soát khu vực Darfur, vụ việc xảy ra ngày 31/8 tại làng Tarasin sau nhiều ngày mưa lớn. Toàn bộ ngôi làng đã bị chôn vùi, khiến tất cả cư dân thiệt mạng, ngoại trừ 1 người sống sót. Lực lượng này kêu gọi Liên hợp quốc và các tổ chức cứu trợ quốc tế hỗ trợ tìm kiếm thi thể các nạn nhân.

Đây được xem là một trong những thảm họa thiên tai tồi tệ nhất trong lịch sử gần đây của Sudan. Thảm kịch xảy ra trong bối cảnh cuộc nội chiến giữa quân đội Sudan và Lực lượng Hỗ trợ Nhanh (RSF) vẫn tiếp diễn từ tháng 4/2023, khiến phần lớn khu vực Darfur, trong đó có dãy núi Marra, gần như nằm ngoài tầm tiếp cận của Liên hợp quốc và các tổ chức nhân đạo.

Núi Marra là dãy núi lửa kéo dài khoảng 160 km ở Tây Darfur, vốn là nơi sinh sống của nhiều gia đình phải rời bỏ nhà cửa do giao tranh tại thành phố El-Fasher. Hàng năm, Sudan thường xuyên hứng chịu mưa lũ và sạt lở, song vụ lở đất lần này được đánh giá là thảm khốc nhất trong nhiều năm qua.