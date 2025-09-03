Trăng máu cực đẹp xuất hiện tuần này, Việt Nam xem lúc mấy giờ?

Theo Live Science , nhiều người dân ở châu Á, châu Âu, châu Phi và châu Đại Dương sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng trăng máu - tức nguyệt thực toàn phần - cực đẹp vào ngày 7 hoặc 8-9 sắp tới, tùy theo múi giờ.

Việt Nam sẽ nằm trong khu vực thuận lợi nhất để quan sát hiện tượng này, theo công cụ của trang Time and Date.

Là trăng tròn cuối cùng của mùa hè - mùa mà trăng treo thấp - trăng tròn tháng 9 dự kiến sẽ trông to hơn bình thường và có màu sắc ngả cam, nhất là khi vừa mới mọc buổi hoàng hôn.

Khi trăng lên cao, sắc cam sẽ nhạt dần. Nhưng đến 22 giờ 28 phút ngày 7-9 (giờ Việt Nam), người dân Việt Nam sẽ bắt đầu chứng kiến hiện tượng nguyệt thực nửa tối. Đó là khi một lớp màn tối bắt đầu xâm chiếm trăng tròn.

Đến 23 giờ 27 phút, nguyệt thực một phần sẽ bắt đầu, với màu đỏ bắt đầu xuất hiện, lan rộng dần.

Đến 0 giờ 30 phút ngày 8-9, giai đoạn trăng máu chính thức bắt đầu, với thời điểm cực đại rơi vào khoảng 1 giờ 11 phút.

Các giai đoạn của trăng máu - Ảnh ghép từ NASA

Đến 1 giờ 52 phút, giai đoạn trăng máu sẽ kết thúc. Tiếp theo, nguyệt thực một phần kết thúc lúc 2 giờ 56 phút và nguyệt thực nửa tối kết thúc lúc 3 giờ 55 phút sáng 8-9.

Với thời lượng lên đến 82 phút ở một số khu vực, trăng máu tháng 9 là nguyệt thực toàn phần dài nhất kể từ tháng 11-2022.

Cộng với hiện tượng "trăng cam" mùa hè vào đầu buổi tối, đêm trăng tròn tháng 9 lần này trở thành một trong những đêm trăng được mong đợi nhất năm.