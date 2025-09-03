Toàn cảnh lễ duyệt binh Trung Quốc ngày 3/9

Sáng 3/9, Trung Quốc chính thức tổ chức lễ duyệt binh nhân dịp kỷ niệm 80 chiến thắng phát xít và kết thúc Thế chiến II tại Quảng trường Thiên An Môn ở thủ đô Bắc Kinh.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu, chào mừng lãnh đạo các nước đã tới dự buổi lễ duyệt binh. Sau đó, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lên xe Hồng Kỳ, đi dọc Quảng trường Thiên An Môn, duyệt đội ngũ.
Danh sách khách mời bao gồm nhiều nguyên thủ thuộc các quốc gia có quan hệ gần gũi với Moskva, như các lãnh đạo Trung Á, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian,... Đáng chú ý, Tổng thống Nga và nhà lãnh đạo Triều Tiên cùng ông Tập Cận Bình xuất hiện cùng nhau tại lễ duyệt binh.
Lễ duyệt binh bắt đầu với loạt đại bác rền vang. Các khối đội hình bắt đầu tiến vào lễ đài.
Cuộc duyệt binh trưng bày nhiều loại thiết bị quân sự, bao gồm tên lửa phòng không, tên lửa chống hạm, tên lửa siêu thanh, tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, máy bay không người lái, ngư lôi, chó robot và thế hệ xe tấn công mặt đất bọc thép mới.
Phi đội trực thăng bay qua Quảng trường Thiên An Môn. Các trực thăng bay đầu mang theo cờ của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Quân Giải phóng Nhân dân Trung Hoa.
Xe tăng chủ lực thế hệ mới của Lục quân Quân giải phóng nhân dân (PLA) cùng một mẫu xe chiến đấu bộ binh sử dụng chung khung gầm xuất hiện trên Quảng trường Thiên An Môn.
Tại lễ duyệt binh, Trung Quốc cũng khoe hệ thống tên lửa chống hạm YJ-17, YJ-15, YJ-19 và YJ-20 mang sức mạnh vượt trội.
Trung Quốc ra mắt hai tàu không người lái dưới nước siêu lớn (XLUUV), một lĩnh vực tác chiến trên biển mà Trung Quốc đang dẫn đầu thế giới, ít nhất là về số lượng, theo chuyên gia tàu ngầm HI Sutton.
Toàn bộ vũ khí và trang thiết bị trong cuộc duyệt binh là vũ khí chiến đấu chủ lực đang phục vụ trong quân đội Trung Quốc và được sản xuất trong nước, đánh dấu lần ra mắt tập trung của vũ khí và trang thiết bị thế hệ tiếp theo của quân đội nước này sau cuộc duyệt binh lớn mừng Quốc khánh năm 2019.
Khi buổi lễ sắp kết thúc, 80.000 chú chim tượng trưng cho hòa bình được thả lên trời tại Quảng trường Thiên An Môn.