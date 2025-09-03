Trực tiếp: Trung Quốc duyệt binh lớn chưa từng thấy, nhiều vũ khí lần đầu xuất hiện





Hình ảnh tàu ngầm không người lái WR2

Trung Quốc khoe tên lửa chống hạm và YJ-17

Trung Quốc thường sử dụng ký hiệu "YJ" cho tên lửa chống hạm, vì vậy YJ-17 được cho là phiên bản mới của DF-17 - tên lửa đạn đạo tầm trung được trang bị đầu đạn lướt siêu thanh.

Trong khi DF-17 có thể di chuyển trên đường bộ thì YJ-17 được cho là có thể sử dụng từ ống phóng thẳng đứng trên tàu chiến hải quân.

Cùng với đó, kết hợp với nhiều tên lửa chống hạm khác trong cuộc duyệt binh, YJ-15, YJ-19 và YJ-20 có thể được phóng từ tàu khu trục và khinh hạm mang tên lửa dẫn đường trong hạm đội hải quân của Trung Quốc.

Điểm nhấn lớn nhất của lễ duyệt binh nằm ở dàn khí tài nội địa, nhiều loại sẽ lần đầu ra mắt công chúng.

Trong đó có tên lửa siêu vượt âm, hệ thống phòng không chống UAV, máy bay cảnh báo sớm cải tiến, xe tăng thế hệ mới cùng loạt UAV chiến đấu thông minh. Đây đều là những thành phần nằm trong chiến lược hiện đại hóa của PLA, phản ánh rõ mục tiêu đưa quân đội tiến tới chuẩn hóa, tinh nhuệ và công nghệ cao.

Phó Chủ nhiệm văn phòng tiểu ban chỉ đạo duyệt binh, Thiếu tướng Ngô Trạch Khỏa cho biết phần lớn khí tài trình diễn tại lễ duyệt binh sẽ là mẫu mới, từ xe tăng chiến đấu chủ lực tới máy bay chiến đấu.

Toàn bộ vũ khí và trang thiết bị trong cuộc duyệt binh là vũ khí chiến đấu chủ lực đang phục vụ trong quân đội Trung Quốc và được sản xuất trong nước, đánh dấu lần ra mắt tập trung của vũ khí và trang thiết bị thế hệ tiếp theo của quân đội nước này sau cuộc duyệt binh lớn mừng Quốc khánh năm 2019.

Phi đội trực thăng bay qua Quảng trường Thiên An Môn. Các trực thăng bay đầu mang theo cờ của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Quân Giải phóng Nhân dân Trung Hoa.

Theo sau là 26 trực thăng tạo thành số "80", đánh dấu kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít. Nhóm trực thăng cuối cùng kết thúc đội hình bảo vệ cờ với các biểu ngữ.

Trực thăng tạo hình số 80.

Các khối đội hình tiến vào lễ đài.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu, chào mừng lãnh đạo các nước đã tới dự buổi lễ duyệt binh. Sau đó, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lên xe Hồng Kỳ, đi dọc Quảng trường Thiên An Môn, duyệt đội ngũ.

Một số vũ khí quân sự mới của Trung Quốc dự kiến sẽ được lần đầu được công bố hôm nay, bao gồm tên lửa siêu thanh, máy bay không người lái dưới nước, máy bay không người lái tự động "Loyal Wingmen", xe tăng thế hệ tiếp theo và máy bay chiến đấu tiên tiến.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình duyệt đội hình.

8h: Lễ duyệt binh bắt đầu với loạt đại bác rền vang.

Quân nhân Trung Quốc tại lễ duyệt binh 3/9.

Danh sách khách mời bao gồm nhiều nguyên thủ thuộc các quốc gia có quan hệ gần gũi với Moskva, như các lãnh đạo Trung Á, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Cả hai nhà lãnh đạo này đã đến Trung Quốc từ đầu tuần để tham dự hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) với 10 thành viên.

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif, Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni và Chủ tịch nước Việt Nam Lương Cường tham dự. Từ châu Âu, chỉ có hai nhà lãnh đạo tham dự là Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic và Thủ tướng Slovakia Robert Fico.

(Ảnh: Reuters)

Cuộc diễu binh lớn nhất Trung Quốc

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ chủ trì cuộc diễu binh lớn nhất nước này, với sự tham dự của nhiều nhà lãnh đạo nước ngoài như Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un.

Ông Kim đã đến Bắc Kinh vào 2/9 trên chuyến tàu bọc thép màu xanh lá cây đặc trưng của mình. Đây là phương tiện di chuyển chậm nhưng chuyên dụng mà các nhà lãnh đạo nước này đã sử dụng trong nhiều thập kỷ.

Các chuyên gia cho biết, so với đội máy bay chở khách, những chuyến tàu chống đạn mang đến không gian an toàn và thoải mái hơn cho một đoàn tùy tùng lớn, lực lượng an ninh, thực phẩm và tiện nghi, đồng thời là nơi để thảo luận chương trình nghị sự trước các cuộc họp.

Kể từ khi trở thành nhà lãnh đạo Triều Tiên vào cuối năm 2011, ông Kim đã sử dụng tàu hỏa để thăm Trung Quốc, Việt Nam và Nga.

Hình ảnh một buổi luyện tập diễu binh của Trung Quốc.

Trong khi đó, các nguyên thủ quốc gia nước ngoài khác cũng đã bắt đầu tiến vào địa điểm tổ chức sự kiện. Hình ảnh từ camera quan sát của đài truyền hình nhà nước cho thấy họ đang đi qua một trong những cổng của Tử Cấm Thành cũ hướng về phía bục đối diện Quảng trường Thiên An Môn.

Cuộc duyệt binh lớn nhất của Trung Quốc sẽ không chỉ làm nổi bật những tiến bộ về vũ khí mà còn cả công nghệ thiết yếu, là kết quả của chiến dịch hiện đại hóa lâu dài của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA).

Trong số các máy bay, tên lửa siêu thanh và máy bay không người lái dưới nước, sẽ có các thiết bị như cảm biến chiến trường trên xe tăng, radar cảnh báo sớm và radar nhắm mục tiêu tiên tiến, cùng với laser phòng không.