Phát hiện sự thật ớn lạnh về quán thịt cừu, người đàn ông 55 tuổi lập tức bị bắt

Theo MS News, một người đàn ông ở Indonesia đã bị bắt sau khi giết khoảng 100 con mèo và bán thịt của chúng cho khách hàng dưới dạng thịt cừu.

Vụ việc xảy ra tại Pagar Alam, Nam Sumatra đã gây ra sự phẫn nộ và lo ngại sau khi một đoạn video lan truyền cho thấy hành vi tàn bạo này.

Nguồn: @pagaralam_sekitar

Đoạn phim cho thấy nghi phạm, được xác định là Sujady, 55 tuổi, đang ngồi xổm dưới gầm cầu khi chuẩn bị giết một con mèo .

Cảnh sát địa phương nhận được thông báo ngay lập tức và tìm ra Sujady trong vòng 24 giờ. Họ phát hiện anh ta đang ở trong một khách sạn ở Pagar Alam.

Chính quyền đã bắt giữ Sujady vào chiều thứ Tư (ngày 3/9) và cũng tịch thu một con mèo Angora cùng 2 con dao trái phép mà anh ta sở hữu.

Trong quá trình thẩm vấn, Sujady thừa nhận đã giết mèo từ tháng 4. Sau khi giết thịt mèo, anh ta sẽ dán nhãn chúng là thịt cừu để bán.

Người phát ngôn của cảnh sát cho biết: "Để tránh mùi khó chịu, thủ phạm đã thêm lá chanh vào các gói thịt mèo ".

Sujady khai với cảnh sát rằng anh ta sẽ bán thịt với giá 120.000 IDR (khoảng 190 nghìn đồng) một kg.

Cảnh sát ước tính người đàn ông này đã giết hại hơn 100 con mèo trong bốn tháng qua.

Sujady cho biết anh ta chỉ giết mèo vì hoàn cảnh tài chính khó khăn.

Nguồn: Detik

Để tìm nguồn mèo, Sujady cho biết sẽ bắt những con mèo tìm thấy lang thang trên đường phố hoặc trong khu dân cư. Tiếp theo, anh ta sẽ tìm một khu vực vắng vẻ để bắt đầu giết thịt con mèo.

Sau đó, anh ta đi lang thang khắp khu vực Pagar Alam để tìm những người sẵn sàng mua thịt.