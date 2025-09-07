Cô dâu đòi hơn 600 triệu "phí xuống xe hoa", chú rể lập tức làm điều này khiến cả họ "đứng hình"

Một đám cưới ở Trung Quốc đã trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội mấy ngày qua. Lý do là cô dâu bất ngờ "trở mặt" ngay trước cổng nhà trai, đòi thêm "phí xuống xe".

Theo đoạn video lan truyền trên mạng xã hội, khi đoàn xe cưới đưa cô dâu đến nhà trai, cô dâu bỗng không chịu bước xuống xe.

Cô dâu nghe lời bạn thân đòi thêm tiền xuống xe hoa. Ảnh: Sohu

Nguyên nhân xuất phát từ một người bạn thân đi cùng đã xúi giục cô dâu rằng: "Không tranh thủ đòi tiền bây giờ, thì sau này chịu thiệt cả đời".

Nghe lời bạn, cô dâu yêu cầu nhà trai phải đưa ngay 180.000 Nhân Dân Tệ (hơn 650 triệu đồng) mới chịu xuống xe vào nhà làm lễ cưới.

Mặc dù trước đó, chú rể đã chi tới 880.000 Nhân Dân Tệ (hơn 3 tỷ đồng) tiền sính lễ và hơn 200.000 Nhân Dân Tệ (hơn 700 triệu đồng) cho việc tổ chức lễ cưới, song cô dâu vẫn khăng khăng rằng "không có tiền tức là không yêu tôi", thông tin từ Sohu.

Sự việc xảy ra trước sự chứng kiến của đông đảo khách mời và người thân hai bên, khiến chú rể tức giận đến mức hủy cưới ngay tại chỗ.

Sự việc không chỉ khiến đám cưới đổ vỡ mà còn kéo theo 3 mối quan hệ sụp đổ chỉ trong một ngày. Người bạn thân của cô dâu, vốn được cho là tác nhân chính đẩy cao mâu thuẫn, bị cộng đồng mạng lên án dữ dội.

Đám cưới tan vỡ chỉ vì chuyện tiền bạc là điều đáng tiếc cho cả hai gia đình, trước đó cũng tại Trung Quốc cô dâu đòi 200 triệu mới xuống xe khiến nhà trai bức xúc hủy cưới.

Mẹ chú rể bất lực khi cô dâu đòi thêm sính lễ.

Khi nghe thấy cô dâu "hét giá" mẹ chồng tên Xi vô cùng lúng túng trước tình huống khó xử vì con dâu không chịu xuống xe. Mặc dù bà gọi điện hỏi vay tiền và tìm sự giúp đỡ từ người xung quanh nhưng vẫn không thể gom đủ số tiền theo yêu cầu của cô dâu.

Nghĩ đến đám cưới của con trai và danh dự gia đình, bà cố xuống nước để động viên cô dâu. Tuy nhiên, cô dâu kiên quyết không nhượng bộ, vẫn ngồi im trong xe, không có dấu hiệu bước xuống, khiến không khí ngày vui trở nên căng thẳng.

Sau khi thương lượng không thành, bà Xi không nói thêm một lời với cô dâu và tuyên bố hủy cưới. Cô dâu bàng hoàng trước quyết định của mẹ chồng tương lai.