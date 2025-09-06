Đang tổ chức đám cưới, chú rể suýt ngất xỉu khi thấy nhan sắc cô dâu

Đám cưới "độc đáo" gây xôn xao mạng xã hội xảy ra ở Indonesia. Cụ thể, đám cưới giữa R, 25 tuổi, và một người tên Musdalifah tưởng chừng là cái kết viên mãn cho mối tình kéo dài sáu tháng qua Facebook.

Trong suốt thời gian quen biết, "cô dâu" luôn xuất hiện trực tuyến với hình ảnh che kín khuôn mặt, tạo hình ảnh về một người phụ nữ ngoan đạo và khiêm nhường. Tin tưởng vào sự chân thành ấy, R cầu hôn dù chưa từng gặp mặt trực tiếp.

Nhìn thấy cằm cô dâu mọc dâu, cả đám cưới ai cũng sốc ngang.

Theo truyền thông địa phương đưa tin, trong buổi lễ, nhân vật tự xưng là cô dâu có tên Musdalifah bước vào với váy cưới trắng, khăn trùm kín chỉ để lộ đôi mắt. Tuy nhiên, sự nghi ngờ dấy lên khi "cô dâu" từ chối xuất trình giấy tờ tùy thân và nói rằng mình là trẻ mồ côi nên không có người thân tham dự.

Nhận thấy có gì không ổn, gia đình chú rể quyết định kiểm chứng và đã xé lớp trang phục. Chiếc váy cô dâu vừa rơi xuống cũng là cảnh tượng khiến tất cả nhà trai bàng hoàng. Trước mặt họ không phải là một cô gái mà là một người đàn ông râu ria với mái tóc dài.

Sau khi tìm hiểu nhà trai đã biết sự thật kẻ đóng gải cô dâu tên thật là Simpatri, 25 tuổi.

Ngày vui bỗng thành bi kịch, nhà trai quá sốc nên đám cưới xảy ra hỗn loạn. Người dân địa phương lao vào hành hung, trói tay Simpatri lại.

Nhận được tin báo, Cảnh sát địa phương cho biết lực lượng chức năng đã bảo vệ nghi phạm khỏi sự phẫn nộ của dân làng và đưa về Sở cảnh sát Pinrang để thẩm vấn.

Theo ông, Simpatri thừa nhận đã tạo tài khoản Facebook giả, dùng danh nghĩa Musdalifah để tiếp cận R, đồng thời nhiều lần nhận tiền từ nạn nhân trong suốt quá trình quen biết.