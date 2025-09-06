Cảnh sát đột kích công trường siêu nhà máy của Hyundai ở Mỹ, bắt giữ 475 người, hầu hết là công dân Hàn Quốc

Đây là đợt truy quét lớn nhất từ trước tới nay trong chiến dịch trấn áp người nhập cư của Chính quyền Tổng thống Donald Trump tại các công trường xây dựng trên khắp nước Mỹ. Phần lớn những người bị bắt giữ đều làm việc tại công trường xây dựng nhà máy khổng lồ của Hyundai ở Ellabell, cách Savannah, Georgia khoảng 40 km về phía tây. Hầu hết là công dân Hàn Quốc.

Steven Schrank, đặc vụ phụ trách Điều tra An ninh Nội địa, cho biết tất cả 475 người này đều bị tình nghi sống và làm việc bất hợp pháp tại Mỹ. Một số người trong nhóm này nhập cảnh bất hợp pháp, số khác được miễn thị thực nhưng bị cấm làm việc còn một nhóm là những người quá hạn thị thực.

“Một số người chạy trốn bằng cách nhảy xuống ao nước thải nằm trong khuôn viên. Khi cảnh sát dùng thuyền để bắt giữ, họ lặn xuống phía dưới và cố gắng khiến chiếc thuyền lật úp nhưng bất thành”, một quan chức thực hiện vụ bắt giữ cho biết.

Nhà chức trách cho biết một số công nhân có thể là người của nhà thầu hoặc nhà thầu phụ. Chính vì vậy, nhà chức trách vẫn đang xác định xem họ thuộc biên chế công ty nào.

Người phát ngôn của Hyundai cũng cho biết họ không tin có ai trong số này là nhân viên của Hyundai Motor Company.

“Hyundai cam kết tuân thủ đầy đủ mọi điều lệ và quy định tại tất cả các thị trường mà chúng tôi hoạt động”, đại diện Hyundai cho biết. Bản thân gã khổng lồ Hàn Quốc cũng tiến hành điều tra nhằm đảm bảo các nhà thầu phụ đều tuân thủ quy định nhập cư của Mỹ.

Siêu nhà máy Hyundai Metaplant rộng 2.900 mẫu Anh, gồm hai phần: một nhà máy sản xuất xe điện Hyundai và một nhà máy pin EV - một liên doanh giữa Hyundai và LG. Cuộc đột kích đã làm dừng việc xây dựng nhà máy pin EV.

Cảnh sát cho biết vụ bắt giữ không phải một đợt truy quét nhập cư bình thường. Họ đã thực hiện một cuộc điều tra hình sự kéo dài nhiều tháng, trong đó không chỉ thu thập bằng chứng, lấy lời khai mà còn xin lệnh khám xét tư pháp từ toà án.

Lực lượng đặc nhiệm vũ trang đã ồ ạt đột kích khu vực. Một công nhân mô tả hiện trường “như khu vực chiến sự”. Anh ta nằm trong nhóm công nhân đầu tiên bị các đặc vụ liên bang vây bắt.

“Họ yêu cầu mọi người đứng sát vào tường. Chúng tôi đứng đó khoảng 1 giờ trước khi được đưa tới khu vực khác để chờ đợi. Cuối cùng chúng tôi được đưa tới 1 toà nhà khác để lấy cung. Họ hỏi từng người về số An sinh Xã hội, ngày sinh và các thông tin nhận dạng khác. Những công nhân được phép rời đi sẽ cầm trên tay một tờ giấy, nói rõ họ được quyền đi để đưa cho nhân viên ở cổng nhà máy”, người công nhân giấu tên cho biết.

Nhà máy của Hyundai được xây dựng sau một thoả thuận với tiểu bang Georgia năm 2022. Đây sẽ là "cơ sở sản xuất pin và xe điện hoàn toàn chuyên dụng đầu tiên tại Hoa Kỳ" của Hyundai. Metaplant dự kiến sẽ tạo ra 8.500 việc làm.

"Với 500 nhân viên đầu tiên đã được đào tạo, và sẽ sớm có thêm nhiều nhân viên nữa tham gia, đây là một cột mốc quan trọng khác khi chúng tôi tiếp tục đà phát triển hướng tới việc khánh thành hoàn toàn Hyundai Metaplant!", đại diện Hyundai cho biết trong năm ngoái.

