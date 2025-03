Khi nhà giàu cũng khóc: Nàng dâu chaebol nổi tiếng gặp lao đao sau gần 20 năm gả vào gia tộc Hyundai

Tài sản của ông Jeong Dae-seon, chồng của cựu MC đài KBS Noh Hyun-jung và là thế hệ thứ ba của gia tộc Hyundai, đang bị đem ra đấu giá. Cụ thể, mảnh đất và căn biệt thự cao cấp tại Seongbuk-dong, Seoul, nơi vợ chồng ông đang sinh sống, đang trong quá trình bị cưỡng chế thi hành án.

Ông Jeong Dae-seon, cựu CEO của H&I ENC và là chồng của cựu MC đài KBS Noh Hyun-jung, đang gặp khó khăn về tài chính. Mảnh đất và căn biệt thự cao cấp tọa lạc tại Seongbuk-dong, Seoul thuộc sở hữu của ông đang bị đem ra đấu giá tại tòa án.



Theo công ty chuyên về dữ liệu đấu giá JiJi Auction vào ngày 8 tháng này, mảnh đất tại Seongbuk-dong, Seoul của ông Jeong Dae-seon sẽ được đấu giá tại Tòa án quận Bắc Seoul vào ngày 8 tháng sau. Mảnh đất này nằm giữa khu nhà giàu Seongbuk-dong, có diện tích 604.0 mét vuông. Giá trị thẩm định của mảnh đất là 6,69 tỷ won (118 tỷ đồng).

Hình ảnh ông Jeong Dae-seon và vợ, cựu MC Noh Hyun-jung, tham dự lễ tưởng niệm 18 năm ngày mất của cố chủ tịch danh dự tập đoàn Hyundai, Jeong Ju-young.

Phiên đấu giá này diễn ra theo yêu cầu cưỡng chế thi hành án của Ngân hàng Tiết kiệm Pyeongtaek. Cưỡng chế thi hành án là việc chủ nợ, sau khi được tòa án ra phán quyết công nhận khoản nợ mà con nợ phải trả, được quyền xử lý tài sản của con nợ. Một phiên đấu giá đã diễn ra vào ngày 27 tháng trước với mức giá khởi điểm bằng giá thẩm định nhưng không tìm được người mua. Do phiên đấu giá đầu tiên không thành công, phiên đấu giá thứ hai vào tháng sau sẽ được giảm giá 20% so với giá thẩm định, xuống còn 5,35 tỷ won.

Ban đầu, mảnh đất này thuộc sở hữu của cố chủ tịch danh dự tập đoàn Hyundai, Jeong Ju-young, nhưng sau đó được thừa kế cho cháu trai ông là Jeong Dae-seon vào năm 2001. Trên mảnh đất này có một tòa nhà từ tầng hầm đến tầng 2 thuộc sở hữu của ông Jeong Il-seon, anh trai của Jeong Dae-seon và là đại diện của Hyundai BNG Steel. Do đó, chỉ có đất được đem ra đấu giá. Chuyên gia Lee Joo-hyun của JiJi Auction nhận định: "Việc sử dụng mảnh đất này sau khi trúng đấu giá sẽ bị hạn chế và có thể phát sinh tranh chấp pháp lý nên việc tìm được người mua sẽ không dễ dàng."

Căn biệt thự cao cấp mà vợ chồng ông Jeong Dae-seon đang sinh sống tại Seongbuk-dong cũng đang bị ngân hàng tiết kiệm này yêu cầu cưỡng chế thi hành án. Căn biệt thự thuộc loại hình nhà phố (town house) này có diện tích 228 mét vuông. Nằm trong một khu biệt thự cao cấp, căn nhà này được định giá 2,69 tỷ won (47 tỷ đồng). Tương tự như mảnh đất, phiên đấu giá đầu tiên vào tháng trước đã thất bại và phiên đấu giá thứ hai sẽ diễn ra vào ngày 8 tháng sau với giá khởi điểm 2,15 tỷ won (38 tỷ đồng).

Nguyên nhân của việc cưỡng chế thi hành án này được cho là do tình trạng pháp lý của H&I ENC, công ty mà ông Jeong Dae-seon là cổ đông lớn nhất. H&I ENC là một công ty xây dựng tầm trung, nổi tiếng với các thương hiệu căn hộ Hyundai Sun & Vill và Hyundai Heriot. Năm 2021, H&I ENC đạt doanh thu hàng năm là 283,7 tỷ won, lợi nhuận ròng 3,6 tỷ won và có khoảng 370 nhân viên. Ông Jeong Dae-seon nắm giữ 81% cổ phần của công ty này.

Noh Hyun Jung là một trong những nàng dâu hào môn nổi tiếng nhất tại xứ sở kim chi. MC "quốc dân" vạn người mê này đã từ bỏ sự nghiệp của mình để làm nàng dâu kín tiếng của gia tộc Hyundai. Cô được coi là một hình tượng "con dâu chaebol" mẫu mực từ xuất thân, ngoại hình, học vấn cho đến việc sẵn sàng lùi bước về đằng sau để làm hậu phương cho chồng.



Cặp đôi kết hôn năm 2006 chỉ sau 2 tháng hẹn hò.

Nguồn: Naver