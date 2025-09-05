Cô dâu bật khóc nức nở trong đám cưới khi mất 2,6 tỷ đồng

Vụ việc gây sốc xảy ra vào ngày 30/8, tại tiệc Renaissance Banquet ở Glendale, California, Mỹ, nơi George và Nadeen Farahat đang tổ chức lễ cưới với gần 300 khách mời.

Camera giám sát đã ghi lại khoảnh khắc một người đàn ông mặc đồ đen không rõ danh tính giật một hộp đựng tiền mặt, séc và thẻ quà tặng trước khi bỏ trốn khỏi địa điểm. Nghi phạm được cho là đã ở bên trong sảnh chính khoảng 90 phút và được nhìn thấy đang đi đi lại lại trong hành lang với một chiếc điện thoại di động trên tay, thậm chí còn gọi đồ uống tại quầy bar trước khi lẻn vào phòng khiêu vũ.

Khách khứa kinh ngạc nhìn anh ta cầm lấy chiếc hộp trên sàn nhảy rồi bỏ chạy. "Thật là can đảm. Tôi nghĩ anh ta thậm chí còn boa tiền cho người pha chế nữa", chú rể nói.

Người đàn ông được nhìn thấy đã giật một hộp đầy tiền mặt trước khi bỏ trốn. (Ảnh: ABC7)

Sau khi chạy ra ngoài, người đàn ông phóng xe bỏ chạy trên chiếc Mercedes Benz màu đen. Cặp đôi giải thích rằng hầu hết quà tặng của họ là tiền mặt hoặc séc trị giá khoảng 80.000 đến 100.000 USD (2,1 - 2,6 tỷ đồng), được bỏ vào một hộp duy nhất theo truyền thống Trung Đông.

George cho biết: "Chúng tôi đã có một buổi lễ tuyệt vời tại nhà thờ, chúng tôi đã có một bữa tiệc thực sự vui vẻ với gia đình và bạn bè để ăn mừng cho đến khi sự việc xảy ra."

Nadeen bật khóc khi biết được chuyện gì đã xảy ra. Cô nói thêm: "Ngay khi chúng tôi phát hiện ra sự việc, nhạc tắt ngúm, mọi thứ lập tức dừng lại. Cuối cùng tôi ngồi trên sàn nhảy khóc nức nở cùng bạn bè và anh chị em họ xung quanh".

Nghi phạm được cho là đã ở trong hành lang khoảng 90 phút. (Ảnh: ABC7)

Một người bạn thân đã ghi lại cảnh trộm cắp và báo cho cặp đôi biết về khoảnh khắc kinh hoàng đó.

Mặc dù cặp đôi đã trả thêm tiền cho an ninh, tên trộm vẫn lẻn qua mà không bị phát hiện. Cặp đôi hiện đã trình báo cảnh sát và treo thưởng 5.000 USD cho bất kỳ thông tin nào dẫn đến việc bắt giữ nghi phạm.

Nadeen cho biết sự việc đã để lại một ấn tượng cay đắng trong ngày đáng lẽ phải rất vui vẻ.