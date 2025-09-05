Nhảy xuống sông để lấy 141 nghìn đồng, nam thanh niên bị nước lũ cuốn trôi

Mohd Junaid, 19 tuổi, đã bị cuốn trôi sau khi nhảy xuống dòng sông Yamuna đang chảy xiết ở Uttar Pradesh, Ấn Độ.

Anh đã chấp nhận lời cá cược của bạn bè với số tiền là 4 bảng Anh (141 nghìn đồng). Các nhân chứng cho biết, Junaid đã trèo lên lan can của một cây cầu trước khi lao mình xuống dòng nước lũ.

Người xem có thể nghe thấy tiếng reo hò trong đoạn clip quay bằng điện thoại di động về pha nguy hiểm này.

Nam thanh niên cố gắng bơi trở lại bờ một cách tuyệt vọng. Nguồn: Jam Press/TIM

Đoạn clip cho thấy thanh niên mặc áo trắng và quần jean xanh đã nhảy từ trên cầu xuống nước rồi nổi lên vài giây sau đó. Junaid cố gắng bơi trở lại bờ một cách tuyệt vọng nhưng dòng nước mạnh đã kéo anh ta trôi xuôi dòng.

Sau đó, nam thanh niên kiệt sức, dường như biến mất dưới nước. Đoạn clip sau đó đã lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội.

Mặc dù đã nỗ lực cứu hộ, Junaid vẫn chưa được tìm thấy. Cảnh sát, thợ lặn và Lực lượng ứng phó thảm họa của tiểu bang đã tiến hành tìm kiếm kể từ khi vụ việc xảy ra.

Các quan chức cho biết mực nước dâng cao, trở nên tồi tệ hơn do mưa gió mùa liên tục, đã cản trở hoạt động.

Theo cảnh sát, Junaid và bạn bè của anh ta đang tụ tập trên bờ sông khi thử thách này xảy ra. Không chút do dự, anh chấp nhận và nhảy xuống.

Các nhà điều tra hiện đang điều tra vai trò của những người đã khuyến khích Junaid và quay phim thảm kịch này.

Cảnh sát xác nhận sẽ khởi tố vụ án chống lại bạn bè của anh ta.