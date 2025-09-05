Sinh vật không não nhưng đủ sức khiến hai nhà máy điện hạt nhân lớn nhất nhì đất nước phải “tê liệt”

Tập đoàn Năng lượng Pháp (EDF) cho biết một đàn sứa đã xâm nhập vào các bộ lọc tại trạm bơm của nhà máy điện hạt nhân Paluel, thuộc vùng Normandy khiến sản lượng điện giảm 2,4 gigawatt. Các kỹ sư và đội vận hành đang khẩn trương triển khai biện pháp nhằm khôi phục hoạt động bình thường.

Sự cố buộc Paluel phải đóng cửa một trong bốn lò phản ứng, đồng thời cắt giảm công suất của một lò phản ứng khác để bảo đảm an toàn, khiến sản lượng 5,2 gigawatt của nhà máy giảm gần một nửa. EDF cho biết các biện pháp trên được thực hiện từ 21h ngày 4/9 (giờ địa phương, tức 2h sáng 5/9 theo giờ Việt Nam), sau khi phát hiện sứa trong hệ thống lọc, vốn nằm ngoài khu vực lò phản ứng hạt nhân.

Nhà máy điện hạt nhân Paluel đã phải đóng cửa một lò phản ứng do sứa (Nguồn: Nathan Laine/Bloomberg/Getty Images)

Trước đó, hồi tháng 8, một đàn sứa “khổng lồ và khó lường” cũng từng khiến nhà máy điện hạt nhân lớn nhất của Pháp Gravelines phải tạm thời ngừng hoạt động.

Paluel hiện là một trong những nhà máy điện hạt nhân trọng điểm của Pháp với bốn tổ máy, mỗi tổ có khả năng sản xuất hơn 1.300 megawatt điện. Theo Hiệp hội Hạt nhân Thế giới (WNA), năng lượng hạt nhân chiếm khoảng 70% tổng sản lượng điện tiêu thụ tại Pháp.

EDF khẳng định các đội kỹ thuật đang “thực hiện các kiểm tra và can thiệp cần thiết” để đưa cả hai lò phản ứng bị ảnh hưởng trở lại vận hành hoàn toàn trong thời gian sớm nhất.

Nguồn: BBC