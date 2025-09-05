Bạn trai “biến mất” giữa nhà hàng để lại hóa đơn gần 300 triệu VNĐ cần thanh toán, người phụ nữ báo ngay cảnh sát: “Anh ta bảo chỉ ra ngoài nghe điện thoại”

Theo SCMP, một thanh niên 23 tuổi bị cáo buộc giả làm luật sư, rồi để bạn gái phải thanh toán hóa đơn hơn 84.500 đô la Hong Kong (khoảng 290 triệu VNĐ) tại nhà hàng sang trọng Man Wah, nằm trong khách sạn Mandarin Oriental.

Theo cảnh sát địa phương, người đàn ông họ Wong bị bắt với nghi ngờ “chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn gian dối”. Chủ nhật vừa qua, anh ta đã được tại ngoại nhưng phải quay lại trình diện để phục vụ điều tra vào cuối tháng 9. Hiện chưa có cáo buộc hình sự nào chính thức được đưa ra.

Sự việc bắt nguồn từ buổi hẹn tối thứ Năm ngày 28/8, tại nhà hàng Man Wah. Wong tự xưng là một luật sư 26 tuổi trong suốt quá trình hẹn hò. Họ tới nhà hàng và gọi toàn món ăn cao cấp kèm một chai rượu vang đắt tiền. Khi bữa ăn gần kết thúc, anh ta nói cần đi vệ sinh và gọi điện thoại rồi biến mất, để lại hóa đơn khổng lồ cho người phụ nữ đi cùng.

Một nguồn tin cảnh sát cho biết, người phụ nữ đã quen Wong qua ứng dụng mạng xã hội từ một năm trước. Bức ảnh hóa đơn lan truyền trên mạng cho thấy cặp đôi gọi hai suất thực đơn trọn gói giá 2.388 đô la Hong Kong mỗi người, cùng một chai champagne Krug Clos d’Ambonnay trị giá 71.800 đô la Hong Kong. Tính thêm trà và phí phục vụ, tổng cộng hóa đơn là 84.453,60 đô la Hong Kong.

Một bức ảnh chụp hóa đơn được cho là của Man Wah, nhà hàng Trung Hoa tại Mandarin Oriental, bao gồm một chai sâm panh Krug Clos d'Ambonnay trị giá 71.800 đô la Hồng Kông. Ảnh: SCMP

Ngày hôm sau, cảnh sát đã bắt Wong tại Tseung Kwan O và thu giữ bộ quần áo anh ta mặc trong buổi hẹn.

Vụ việc nhanh chóng gây xôn xao trên mạng xã hội. Trên nền tảng Threads, nhiều người tranh cãi gay gắt: một số cho rằng người phụ nữ cũng có động cơ khi chọn đi ăn ở nơi xa xỉ với “luật sư trẻ giàu có”, trong khi những người khác phản bác, nói rằng việc đổ lỗi cho cô ấy là vô lý.

Các chuyên gia pháp lý tại địa phương nhận định, để buộc tội lừa đảo, công tố phải chứng minh được Wong đã khiến người phụ nữ tin rằng anh ta sẽ thanh toán bữa tối.

“Yếu tố then chốt là chứng minh được ý đồ gian dối,” luật sư Vitus Leung Wing-hang giải thích.

Ý đồ này có thể được suy ra từ nhiều yếu tố: việc Wong biết rõ giá rượu và bữa ăn từ trước, thời điểm anh ta nhận thức về chi phí, cũng như những lời hứa hẹn hay cam kết đưa ra khi mời đi ăn.

Một luật sư khác (giấu tên) cho rằng nếu không có bằng chứng Wong từng khẳng định sẽ trả tiền, việc truy tố sẽ rất khó. Chỉ riêng việc giả mạo nghề nghiệp không đủ để cấu thành tội lừa đảo. Trong trường hợp không chứng minh được, tội danh khả dĩ hơn là “bỏ đi mà không thanh toán”, và khi đó Wong có thể chỉ phải chịu trách nhiệm cho một nửa chi phí bữa tối.

“Vấn đề cốt lõi vẫn nằm ở việc buổi hẹn được sắp đặt thế nào, trong hoàn cảnh nào người phụ nữ chấp nhận đi ăn,” vị luật sư nói.

Trước đó một tháng, cảnh sát địa phương cũng đã bắt giữ một người đàn ông 29 tuổi, bị cáo buộc giả danh lính cứu hỏa trên các ứng dụng hẹn hò để lừa 3 người phụ nữ trả tiền cho những bữa ăn xa hoa, với tổng hóa đơn 3.800 đô la Hong Kong. Người này cũng được tại ngoại chờ điều tra thêm.

