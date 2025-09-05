Nóng: Đồng sáng lập Gojek bị bắt tạm giam

Ngày thứu 5 vừa qua, các nhà điều tra Indonesia đã nêu tên cựu Bộ trưởng Giáo dục và đồng sáng lập ứng dụng gọi xe Gojek, Nadiem Makarim, là nghi phạm trong một vụ án tham nhũng liên quan đến cáo buộc mua sắm máy tính xách tay không đúng quy định. Phía nhà chức trách cũng đồng thời cho biết ông Makarim đã bị tạm giam.

Một điều tra viên tại Văn phòng Tổng chưởng lý cho biết ông Makarim sẽ bị tạm giam trong 20 ngày trong thời gian phục vụ công tác điều tra.

Theo điều tra viên Nurcahyo Jungkung Madyo, Makarim - người giữ chức Bộ trưởng Giáo dục giai đoạn 2019 - 2024 bị cáo buộc có liên quan đến việc mua sắm máy tính xách tay Chromebook của Google để sử dụng tại bộ và cho học sinh, sinh viên.

“Tôi không làm gì cả. Chúa sẽ bảo vệ tôi, sự thật sẽ sáng tỏ”, truyền thông địa phương dẫn lời ông Makarim nói trước khi rời trụ sở cơ quan công tố để tới cơ sở tạm giam.

Luật sư của ông chưa phản hồi yêu cầu bình luận của Reuters.

Điều tra viên Nurcahyo cho biết ông Makarim bị cáo buộc lạm dụng quyền hạn của bộ trưởng để trục lợi cho bản thân hoặc cho một công ty, vi phạm luật chống tham nhũng của Indonesia. Các điều tra viên ước tính vụ việc gây thiệt hại cho nhà nước 1,98 nghìn tỷ rupiah (tương đương 121,85 triệu USD).

“Để phục vụ mục đích điều tra, ông Makarim sẽ bị tạm giam trong 20 ngày tới”, Nurcahyo nói tại cuộc họp báo.

Theo ông Nurcahyo, phía công tố phát hiện ông Makarim đã ban hành một nghị định năm 2021 quy định thông số kỹ thuật mua sắm chỉ phù hợp với dòng máy Chromebook.

Trước khi lựa chọn Chromebook, ông Makarim đã gặp đại diện Google Indonesia sáu lần, Nurcahyo nói với phóng viên.

Google Indonesia từ chối bình luận về vụ việc của ông Makarim. Công ty cho biết họ làm việc với các đơn vị phân phối và đối tác để cung cấp công nghệ, và các cơ quan chính phủ giao dịch với các đối tác này, không trực tiếp với Google.

Tháng 7 vừa qua, Văn phòng Tổng chưởng lý đã khám xét trụ sở công ty công nghệ GoTo Gojek Tokopedia để tìm kiếm bằng chứng liên quan, nhưng không cung cấp thêm chi tiết.

“Hoạt động của GoTo không hề liên quan tới nhiệm vụ của Nadiem Makarim khi ông còn là Bộ trưởng Giáo dục, bao gồm cả việc mua sắm Chromebook trong bộ”, ông Ade Mulya, Giám đốc phụ trách đối ngoại và truyền thông của GoTo nói trong thông cáo tối thứ năm.

Ông Makarim rời Gojek sau khi được bổ nhiệm làm bộ trưởng vào năm 2019. Gojek sáp nhập với startup thương mại điện tử Tokopedia năm 2021 để hình thành GoTo Gojek Tokopedia, công ty công nghệ lớn nhất Indonesia.

Theo: CNBC