Hồi hộp ngắm "trăng máu" hiếm có vào đêm 7/9

Mặt Trăng trong nguyệt thực toàn phần nhìn từ Villa de Leyva, Colombia ngày 14/3/2025 (Ảnh: AFP)

Hiện tượng thiên văn đặc biệt này sẽ kéo dài gần 6 giờ, trong đó Mặt Trăng chuyển sang sắc đỏ - cam trong suốt 82 phút. Màu sắc cụ thể phụ thuộc vào điều kiện khí quyển như bụi, mây hay khói từ cháy rừng.

Khoảng 4,9 tỷ người ở các khu vực như Đông Phi, Trung Á, Trung Đông, Ấn Độ, Trung Quốc, Đông Nam Á và Australia sẽ có cơ hội chứng kiến hiện tượng này. Người dân châu Âu chỉ có thể quan sát phần đầu khi Mặt Trăng lặn, trong khi Bắc Mỹ hoàn toàn bỏ lỡ sự kiện này.

Theo NASA, hiện tượng xảy ra khi Trái Đất che khuất ánh sáng Mặt Trời chiếu trực tiếp lên Mặt Trăng, chỉ còn ánh sáng khúc xạ qua bầu khí quyển tới được bề mặt, tạo ra sắc đỏ cam đặc trưng. Đây là một trong ba nguyệt thực toàn phần liên tiếp trong vòng 1 năm âm lịch, đi kèm với ít nhất một hiện tượng nhật thực. Ngày 17/2/2026 sẽ có nhật thực hình khuyên quan sát được tại Nam Cực.

"Trăng máu" xuất hiện trong nguyệt thực một phần trên bầu trời gần hồ Lake George, Canberra, Australia ngày 14/3/2025 (Ảnh: AFP)

Với người yêu thiên văn tại Bắc Mỹ, họ sẽ phải chờ thêm 177 ngày nữa để quan sát nguyệt thực toàn phần tiếp theo vào đêm 2 - 3/3/2026. Khi đó, Mặt Trăng sẽ chuyển sang màu đỏ trong 58 phút. Tuy nhiên, mức độ quan sát sẽ khác nhau tùy vị trí. Người ở bờ Tây Mỹ, Canada và Alaska sẽ có góc nhìn tốt nhất khi trăng ở cao trên bầu trời. Trong khi đó, tại New York hay các bang miền Đông, nguyệt thực diễn ra khi trăng gần lặn nên chỉ có thể quan sát trong thời gian ngắn.

Đáng chú ý, tối 8/9/2025 - ngay sau khi nguyệt thực diễn ra, Mặt Trăng sẽ có hiện tượng giao hội gần với sao Thổ, tạo thêm một điểm nhấn cho bầu trời đêm tháng 9.