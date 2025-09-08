Tòa nhà 3 tầng bất ngờ đổ sập như bộ bài sau cơn mưa lớn

Một tòa nhà 3 tầng ở Ludhiana, bang Punjab, Ấn Độ, đổ sập như một bộ bài, chỉ trong chốc lát đã tan thành tro bụi và gạch vụn. Toàn bộ cảnh tượng đã được camera ghi lại.

Tòa nhà 3 tầng bất ngờ đổ sập như bộ bài sau cơn mưa lớn

Cho đến nay vẫn chưa có báo cáo thương vong. Các quan chức cho biết công trình đã ở trong tình trạng xuống cấp và mưa liên tục đã làm nó yếu đi, dẫn đến sụp đổ đột ngột và gây ra sự hoảng loạn trong khu vực.

Tòa nhà 3 tầng đổ sập do mưa lớn.

Sau khi nhận được thông tin, chủ tòa nhà và các cán bộ hành chính đã nhanh chóng đến hiện trường và triển khai các hoạt động cứu hộ.

Ludhiana và các khu vực khác của Punjab đã phải hứng chịu lũ lụt và mưa liên tục trong nhiều ngày.

Bộ trưởng Punjab Bhagwant Mann đã triệu tập một cuộc họp Nội các khẩn cấp vào 8/9.

Các biện pháp cứu trợ và phục hồi quan trọng cho tất cả 23 huyện bị lũ lụt dự kiến sẽ được thảo luận.