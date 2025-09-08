Bé trai 2 tháng tuổi tử vong sau khi bị đàn khỉ bắt cóc

Bé trai được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện ở Uttar Pradesh, Ấn Độ, nhưng đã tử vong ngay khi đến nơi.

Người ta cho rằng đàn khỉ đã vào nhà ở làng Surajpur và mang đứa trẻ đi khi gia đình cậu bé đang làm việc nhà. Cha mẹ cậu bé hoảng loạn khi không thấy con trai mình đâu.

Họ bắt đầu tìm kiếm bất kỳ dấu vết nào của cậu bé và cuối cùng nghe thấy tiếng kêu yếu ớt từ trên mái nhà. Sau khi điều tra, họ phát hiện đứa trẻ bên trong một chiếc thùng chứa đầy nước.

Cảnh sát đã có mặt tại hiện trường, tiến hành điều tra sơ bộ và đưa thi thể đi khám nghiệm tử thi.

Vụ việc đã khiến cộng đồng địa phương bàng hoàng và đau buồn.

Người dân phát hiện em bé 2 tháng tuổi trong thùng nước. Nguồn: Tahir Ibn Manzoor

Người dân cho biết thảm kịch này làm nổi bật vấn đề lâu nay về hành vi hung dữ của loài khỉ trong khu vực.

Người dân hiện đang kêu gọi chính quyền thực hiện các biện pháp hiệu quả để ngăn chặn thêm thương vong và đảm bảo an toàn công cộng.

Thảm kịch này xảy ra sau một vụ việc tương tự vào năm 2022 khi một trẻ sơ sinh 2 tháng tuổi khác bị đàn khỉ kéo từ trên sân thượng xuống bể nước.

Đoạn clip từ camera giám sát cho thấy khoảnh khắc Keshav Kumar bị những con khỉ nguy hiểm bắt đi.

Người ta suy đoán rằng âm mưu bắt cóc này có thể do một con khỉ mẹ đã mất con cầm đầu.

Một bác sĩ thú y địa phương cho biết con khỉ đau buồn có thể đã nhầm đứa trẻ sơ sinh với đứa con đã mất của nó.

Ấn Độ được biết đến là nơi có rất nhiều loài khỉ hoành hành ở một số khu vực.