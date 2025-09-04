Gia tăng số vụ dụ dỗ làm việc lương cao rồi bắt cóc công dân Hàn Quốc sang Campuchia

Hình ảnh một phức hợp tội phạm tại Campuchia, bị chương trình điều tra “Unanswered Questions” của kênh SBS phanh phui (Ảnh: SBS)

Theo số liệu mới nhất từ chính phủ Hàn Quốc được truyền thông Seoul công bố ngày 2/9, đã có tổng cộng 252 trường hợp công dân Hàn Quốc bị bắt cóc và giam giữ tại Campuchia tính đến tháng 7/2025. Con số này tăng vọt so với 17 vụ trong năm 2023 và 220 vụ trong năm 2024.

Đài truyền hình MBC mới đây đã đưa tin về một phụ nữ Hàn Quốc - ngoài 20 tuổi - vừa được giải cứu khỏi một khu phức hợp tội phạm ở Campuchia. Cô cho biết vẫn còn ít nhất 13 người Hàn Quốc khác đang bị giam giữ tại các tòa nhà nơi cô từng bị nhốt.

Theo lời kể, cô bị lừa bởi một lời mời làm việc với mức lương cao. Ngay khi đặt chân xuống sân bay, cô gặp một người đàn ông Campuchia nói tiếng Hàn, người này đưa cô lên xe và sau đó cô bị bắt cóc.

Trong thời gian giam giữ, tài khoản ngân hàng của nạn nhân bị rút sạch khoảng 18 triệu Won (tương đương 12.900 USD). Cô còn bị đánh đập, tra tấn đến mức gần như không thể đi lại. Nạn nhân cho biết, khi bị đưa vào một căn phòng, cô chứng kiến nhiều người - được cho là người Hàn - nằm úp mặt xuống sàn, trước mặt là máy tính và các thiết bị điện tử. Họ bị quản lý bằng số thứ tự và bị cấm tiết lộ tên thật.

Vào tháng trước, một người đàn ông họ Park, quốc tịch Hàn Quốc, được phát hiện tử vong tại Campuchia với dấu vết bị hành hung và tra tấn. Cảnh sát nhận định nạn nhân nhiều khả năng bị ép làm việc cho một trung tâm cuộc gọi lừa đảo trước khi tử vong.

Sự việc này gợi nhớ đến một trường hợp vào tháng 5 năm nay, khi một công dân Hàn Quốc được tìm thấy trong tình trạng đã chết trong khu phức hợp tội phạm từng bị chương trình điều tra "Unanswered Questions" của kênh SBS phanh phui.

Trước tình hình đáng lo ngại, chính phủ Hàn Quốc đã yêu cầu cảnh sát Campuchia nhanh chóng mở cuộc điều tra. Giới chức Hàn Quốc cũng kêu gọi người dân cảnh giác với các lời mời làm việc tại Campuchia, nhất là những công việc hứa hẹn mức lương cao nhưng thiếu thông tin rõ ràng.