Khung cảnh duyệt binh “như phim điện ảnh” của Trung Quốc: Choáng ngợp trước quy mô lớn kỷ lục

Sáng 3/9, Trung Quốc chính thức tổ chức lễ duyệt binh nhân dịp kỷ niệm 80 chiến thắng phát xít và kết thúc Thế chiến II tại Quảng trường Thiên An Môn ở thủ đô Bắc Kinh.

Một cuộc duyệt binh quy mô lớn dọc theo Đại lộ Trường An đã diễn ra sau buổi lễ. Cuộc trình diễn bao gồm một loạt các hệ thống tiên tiến trên bộ, trên biển và trên không, bao gồm các nền tảng chiến lược mới, khả năng tấn công siêu thanh, và các hệ thống chống máy bay không người lái và không người lái, nhấn mạnh ngành công nghiệp quốc phòng hiện đại hóa của Trung Quốc. Ban tổ chức nhấn mạnh rằng các thiết bị được trưng bày đã được chọn từ các đơn vị hoạt động và phản ánh sự chuyển đổi từ "Sản xuất tại Trung Quốc" sang "Sáng tạo tại Trung Quốc".

Những hình ảnh hoành tráng từ buổi duyệt bình quy mô lớn đã thu hút sự chú ý của toàn thế giới.









Buổi duyệt binh huy động hàng chục nghìn binh sĩ cùng hàng trăm khí tài