La Niña sắp trở lại

Tuy nhiên, bất chấp tác động làm mát tạm thời của La Niña, nhiệt độ ở nhiều khu vực trên thế giới vẫn được dự báo cao hơn mức trung bình.

La Niña là một hiện tượng khí hậu tự nhiên làm mát nhiệt độ bề mặt ở khu vực trung tâm và phía Đông Thái Bình Dương gần xích đạo. Hiện tượng này kéo theo sự thay đổi về gió, áp suất và mô hình lượng mưa. Thông thường, theo WMO, La Niña mang lại những tác động khí hậu trái ngược với El Niño, đặc biệt là ở các khu vực nhiệt đới. "Có 55% khả năng nhiệt độ bề mặt biển ở vùng xích đạo Thái Bình Dương sẽ giảm xuống mức La Niña trong giai đoạn từ tháng 9 đến tháng 11" - báo cáo của WMO cho biết. Trong giai đoạn từ tháng 10 đến tháng 12, khả năng xảy ra hiện tượng La Niña tăng nhẹ lên khoảng 60%. Có rất ít khả năng xảy ra El Nino trong suốt khoảng thời gian từ tháng 9 đến tháng 12.

Đường phố thủ đô Manila - Philippines ngập lụt do mưa lớn hồi tháng 7 vừa qua Ảnh: AP

"Từ các dự báo theo mùa về El Niño và La Niña cũng như những tác động liên quan đến thời tiết của chúng là một công cụ thông tin khí hậu quan trọng. Những dự báo này mang lại giá trị tiết kiệm kinh tế lên tới hàng triệu USD cho các lĩnh vực then chốt như nông nghiệp, năng lượng, y tế và giao thông, đồng thời đã cứu sống hàng ngàn người khi được sử dụng để định hướng công tác chuẩn bị và ứng phó" - Tổng Thư ký WMO Celeste Saulo cho biết hôm 2-9.

Từ tháng 9 đến tháng 11, theo báo cáo trên, nhiệt độ dự kiến cao hơn bình thường ở phần lớn Bắc Bán cầu và nhiều vùng rộng lớn thuộc Nam Bán cầu. Ngoài ra, dự báo lượng mưa tương tự như các điều kiện thường thấy trong giai đoạn La Niña ở mức độ trung bình.

Đáng chú ý, WMO nhấn mạnh các hiện tượng khí hậu tự nhiên như La Niña và El Niño đang diễn ra trong bối cảnh rộng lớn hơn của biến đổi khí hậu do con người gây ra. Biến đổi khí hậu làm gia tăng nhiệt độ toàn cầu, trầm trọng thêm tình trạng thời tiết khắc nghiệt và tác động đến các mô hình mưa cũng như nhiệt độ theo mùa. Theo WMO, mỗi năm trong thập kỷ qua đều nằm trong 10 năm nóng nhất từng được ghi nhận, với năm 2024 là nóng nhất.