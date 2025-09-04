Vì sao hành động này của cận vệ ông Kim Jong Un lại gây chú ý?

Ngày 3/9, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc gặp gỡ tại Bắc Kinh, Trung Quốc sau khi tham dự cuộc duyệt binh đánh dấu kỷ niệm 80 năm ngày kết thúc Thế chiến thứ II của Trung Quốc. Cuộc gặp gỡ của 2 lãnh đạo đã trở thành tâm điểm truyền thông thế giới.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc hội đàm ngày 3/9

Sau khi hai nhà lãnh đạo gặp nhau ở Bắc Kinh, một đoạn video do nhà báo Nga Alexander Yunashev đăng tải đã gây chú ý. Video dường như cho thấy nhân viên Triều Tiên lau sạch mọi đồ đạc mà ông Kim Jong Un đã chạm vào.

Ngoài việc lấy đi chiếc ly của ông, hai nhân viên còn được nhìn thấy vệ sinh, đánh bóng phần tựa lưng của chiếc ghế mà ông vừa ngồi, tỉ mỉ lau chùi tay vịn và bất kỳ bề mặt nào mà ông Kim có thể đã chạm vào.





Một số chuyên gia cho rằng đây là một biện pháp an ninh nghiêm ngặt nhằm bảo vệ nhà lãnh đạo Triều Tiên khỏi các nguy cơ bị ám sát hoặc thu thập thông tin tình báo. Bằng cách loại bỏ mọi dấu vết DNA hoặc dấu vân tay, Triều Tiên có thể ngăn chặn việc bị theo dõi hoặc tấn công bằng các công nghệ sinh trắc học. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng đây chỉ đơn giản là một thói quen, một nghi thức thể hiện sự tôn trọng đối với nhà lãnh đạo.

Trước những đồn đoán, một số người lại cho rằng hành động lau dọn của các nhân viên chỉ đơn giản là một phần trong quy trình vệ sinh tiêu chuẩn. Họ cho rằng việc này không có gì bất thường và không nên bị thổi phồng thành một sự kiện bí ẩn. Dù vậy, những hình ảnh này vẫn tiếp tục lan truyền trên mạng xã hội và trở thành đề tài bàn tán của nhiều người.

Đây không phải lần đầu tiên cận vệ của ông Kim Jong Un gây chú ý với hành động như vậy. Trước đó, vào tháng 4/2019, trước khi ông Kim có cuộc hội đàm với Tổng thống Vladimir Putin tại Đại học Liên bang Viễn Đông ở thành phố Vladivostok (Nga), các nhân viên của ông cũng dùng cồn cẩn thận khử trùng và lau chiếc ghế ông sẽ ngồi. Trong tháng 9/2023, khi lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un có cuộc gặp khác với Tổng thống Nga Putin, các nhân viên cũng tỉ mỉ lau dọn ghế ngồi của ông.

Nhân viên Triều Tiên đã nhiều lần có hành động tương tự

Nguồn: CNN