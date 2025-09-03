Lần đầu tiên con gái ông Kim Jong-un xuất hiện cùng cha tại Trung Quốc, thần thái gây chú ý

Sự xuất hiện của con gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Bắc Kinh (Trung Quốc), ngay trước thời điểm Lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng phát xít Nhật trong Thế chiến II của Trung Quốc diễn ra vào sáng 3/9 ở Quảng trường Thiên An Môn đã thu hút sự chú ý của nhiều người.

Kim Jong-un cùng con gái xuất hiện tại Bắc Kinh (Ảnh: KCNA VIA KNS/AFP/Getty Images)

Hình ảnh do truyền thông nhà nước Triều Tiên cho bố cho thấy Kim Ju-ae - con gái của ông Kim Jong-un - bước xuống từ đoàn tàu bọc thép và được các quan chức chào đón tại Bắc Kinh. Đây cũng chính là lần đầu tiên cô xuất hiện công khai tại một sự kiện quốc tế.

Mặc dù Triều Tiên chưa từng công khai xác nhận tên tuổi hay năm sinh của Ju-ae nhưng cô không còn xa lạ với công chúng. Trong nhiều năm qua, Ju-ae thường xuyên tháp tùng cha tại các sự kiện lớn trong nước, từ những lần phóng thử tên lửa đạn đạo cho đến lễ khánh thành khu nghỉ dưỡng Wonsan Kalma ở bờ biển phía đông Triều Tiên.

Ảnh: Reuters

Những điều này làm dấy lên dự đoán về việc Ju-ae là người “kế vị” được lựa chọn. Nếu điều này trở thành sự thật, cô gái sẽ là thế hệ thứ tư của gia tộc họ Kim nắm quyền tại Triều Tiên.

Ju-ae lần đầu được nhắc đến công khai vào năm 2013, khi cựu ngôi sao bóng rổ Mỹ Dennis Rodman tiết lộ từng bế con gái sơ sinh của Kim Jong-un trong chuyến thăm Triều Tiên. Từ năm 2022, Ju-ae bắt đầu xuất hiện chính thức trong các sự kiện trọng đại.

Ảnh: Đài truyền hình trung ương Bắc Triều Tiên

Trong chuyến đi Bắc Kinh lần này, Ju-ae khoác trên mình mặc bộ vest xanh đậm và mỉm cười đứng phía sau cha khi ông bước xuống tàu.

“Hiện tại, Ju-ae là ứng viên sáng giá nhất cho vị trí lãnh đạo tối cao tiếp theo của Triều Tiên. Cô đang được rèn luyện nghi thức ngoại giao, một điều hữu ích nếu trở thành nhà lãnh đạo hoặc một thành viên chủ chốt của giới tinh hoa cầm quyền” chuyên gia Michael Madden thuộc Trung tâm Stimson (Mỹ) nhận định.

Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng chưa rõ phản ứng của tầng lớp lãnh đạo đảng và quân đội nếu Triều Tiên có một nữ lãnh đạo tối cao.

Nguồn: Guardian