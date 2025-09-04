AI dự đoán diện mạo con người sau 1.000 năm: Cư dân mạng bày tỏ xem ảnh xong chỉ thấy hoang mang

Sự phát triển mạnh mẽ của AI đang đặt ra nhiều câu hỏi về tương lai nhân loại. Điều này khiến các kỹ sư của UNILAD, một công ty truyền thông internet của Anh tò mò về điều gì đang chờ đợi chúng ta phía trước và họ đã sử dụng AI để phác họa nên hình ảnh con người trong tương lai. Dĩ nhiên, những hình ảnh này chỉ mang tính chất tham khảo, nhưng vẫn khiến nhiều người tò mò.

UNILAD đã sử dụng chương trình AI Midjourney để tạo ra một số hình ảnh về diện mạo con người sau 1.000 năm nữa. Tuy nhiên, kết quả lại khiến cộng đồng mạng nổ ra một cuộc tranh luận dữ dội.

AI dự đoán diện mạo con người sau 1.000 năm

Cụ thể, theo Midjourney, thời trang tương lai dường như khá kỳ lạ, con người bao phủ khuôn mặt bằng một mạng lưới dây điện. Điều này hàm ý một mối quan hệ giữa con người và công nghệ trong thiên niên kỷ tới, khi công nghệ dường như đã xâm nhập sâu vào cơ thể chúng ta.

UNILAD đã sử dụng chương trình AI Midjourney để tạo ra một số hình ảnh về diện mạo con người sau 1.000 năm nữa. (Ảnh: UNILAD)

Hình ảnh người đàn ông đến từ năm 3000 dường như đã hy sinh lớp da mặt của mình để nhường chỗ cho công nghệ tương lai. Nhiều người sau khi xem xong hình ảnh đã bày tỏ sự lo ngại về diện mạo này. Tuy nhiên, AI vẫn khẳng định đây là hình ảnh con người trong khoảng 1.000 năm nữa và lặp lại chi tiết này trong một hình ảnh khác.

Theo AI, con người dường như đã hy sinh lớp da mặt của mình để nhường chỗ cho công nghệ tương lai. (Ảnh: UNILAD)

Trong hình ảnh tiếp theo, một người dường như cũng có mạng lưới dây điện tương tự trên khuôn mặt, nhưng kỳ lạ là họ vẫn giữ được làn da của mình. Dù vậy, điều này cũng không làm cho cư dân mạng bớt hoang mang. Có lẽ đây là tiêu chuẩn sắc đẹp của 1.000 năm sau, nơi con người khoe ra số lượng dây điện gắn trên mặt, còn việc có da hay không thì có thể tùy chọn.

Ngay cả những hình ảnh do AI tạo ra về con người tương lai không theo đuổi xu hướng gắn dây điện lên mặt cũng vẫn khá đáng sợ. (Ảnh: UNILAD)

Ngay cả những hình ảnh do AI tạo ra về con người tương lai không theo đuổi xu hướng gắn dây điện lên mặt cũng vẫn khá đáng sợ. Đặc biệt, trong số các kết quả, có những khuôn mặt bình thường, nhưng cũng xuất hiện một vài hình ảnh kỳ quặc như bức hình ở giữa hàng dưới cùng. Có vẻ như AI đã tìm kiếm ý tưởng từ các tác phẩm khoa học viễn tưởng. Qua đây có thể thấy hình ảnh con người tương lai mà AI tạo ra có thể bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi chính những gì chúng ta tưởng tượng.