Đài CCTV bắt trọn khoảnh khắc ông Putin và ông Tập bàn chuyện 'sống 150 tuổi' trên thảm đỏ lễ duyệt binh

Hãng truyền thông Al Jazeera (Qatar) đưa tin, chương trình truyền hình trực tiếp của Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc (CCTV) đã ghi lại cảnh Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thảo luận về vấn đề cấy ghép nội tạng và khả năng con người sống đến 150 tuổi khi hai nhà lãnh đạo cùng bước trên thảm đỏ vào lễ đài dự lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm ngày chiến thắng phát xít tại thủ đô Bắc Kinh vào ngày 3/9.

CCTV - đơn vị phát sóng trực tiếp sự kiện này tới các hãng truyền thông toàn cầu - đưa tin rằng chương trình đã thu hút 1,9 tỷ lượt xem trực tuyến và hơn 400 triệu lượt xem trên truyền hình.

(Cuộc trao đổi giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình được ghi lại vào ngày 3/9 khi hai ông cùng với hơn 20 nhà lãnh đạo các nước tiến vào lễ đài để dự lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm ngày chiến thắng phát xít tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Nguồn: CCTV)

Khi hai nhà lãnh đạo Nga - Trung tiến vào lễ đài, người phiên dịch cho ông Putin nói bằng tiếng Trung: "Công nghệ sinh học đang không ngừng phát triển. Nội tạng người có thể được cấy ghép liên tục. Sống càng lâu, người càng trẻ, và thậm chí có thể đạt được sự bất tử".

Ông Tập - người không xuất hiện trong khuôn hình - trả lời: "Một số người dự đoán rằng trong thế kỷ này, con người có thể sống đến 150 tuổi".

Chương trình truyền hình trực tiếp của CCTV khi đó đã chuyển sang toàn cảnh lễ đài trên Quảng trường Thiên An Môn, âm thanh dần tắt.

Sau lễ duyệt binh, Tổng thống Nga Putin đã xác nhận về cuộc trò chuyện khi được các phóng viên tại Bắc Kinh hỏi. "Tôi nghĩ rằng khi chúng tôi đến dự lễ duyệt binh, Chủ tịch [Tập] đã nói về điều đó", ông Putin nói. "Các phương thức cải thiện sức khỏe hiện đại, các thiết bị y tế, thậm chí cả phẫu thuật liên quan đến thay thế nội tạng, cho phép nhân loại hy vọng rằng cuộc sống khỏe mạnh sẽ tiếp tục khác biệt so với hiện tại".

Theo Al Jazeera, trong chuyến thăm Trung Quốc lần này, Tổng thống Nga Putin cũng đã tham dự Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) diễn ra vào ngày 31/8 tại thành phố Thiên Tân.

Bên cạnh đó, các nhà lãnh đạo Nga và Trung Quốc cũng đã ký hơn 20 thỏa thuận về năng lượng, trí tuệ nhân tạo và các dự án cơ sở hạ tầng, đồng thời xác nhận kế hoạch xây dựng một đường ống dẫn khí đốt lớn.