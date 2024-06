Thời tiết có thể mát mẻ hơn nhờ sự trở lại của La Nina

Theo WMO, có khoảng 60% hiện tượng thời tiết La Nina sẽ quay trở lại trong giai đoạn từ tháng 7 - 9 và khoảng 70% hiện tượng này sẽ xảy ra trong giai đoạn từ tháng 8 - 11. So với El Nino , hiện tượng thời tiết La Nina vốn được cho là ôn hòa hơn về mặt nhiệt độ.

Trong khi đó, El Nino đang có dấu hiệu suy giảm, sau khi xuất hiện kể từ giữa năm 2023 và trở thành một trong những nhân tố chính làm gia tăng nhiệt độ toàn cầu và những hình thái thời tiết cực đoan trên thế giới như cháy rừng và bão nhiệt đới.

Phó Tổng Thư ký WMO - bà Ko Barrett - lưu ý việc El Nino sẽ chấm dứt trong vài tháng tới không đồng nghĩa với việc chấm dứt những tác động do biến đổi khí hậu gây ra mà thế giới chứng kiến từ nhiều năm qua. Lý do là nhiệt độ Trái Đất sẽ tiếp tục tăng do tác động của khí thải gây hiệu ứng nhà kính.

Theo bà Barrett, nhiệt độ bề mặt nước biển trên các đại dương sẽ tiếp tục tăng cao bất thường trong những tháng tới đây.

Số liệu của WMO cho thấy 9 năm qua là thời kỳ nóng nhất từng được ghi nhận mặc dù hiệu ứng làm mát của La Nina đã kéo dài từ năm 2020 đến đầu năm 2023.

El Nino là hình thái khí hậu tự nhiên liên quan đến sự nóng lên của nhiệt độ bề mặt đại dương ở khu vực xích đạo trung tâm và phía Đông Thái Bình Dương. Trong khi đó, La Nina là hiện tượng thời tiết khiến bề mặt biển ở khu vực xích đạo Thái Bình Dương lạnh đi so với bình thường và có liên quan đến lũ lụt và hạn hán.