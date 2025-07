Toàn cảnh vụ xả súng kinh hoàng trong toà nhà chọc trời giữa trung tâm Manhattan (Mỹ): Ít nhất 5 người thiệt mạng, nhiều người bị thương, hiện trường hỗn loạn

Ít nhất 5 người thiệt mạng

Ngày 29/7 (giờ địa phương), một vụ xả súng nghiêm trọng đã xảy ra bên trong một tòa nhà chọc trời ở khu Midtown Manhattan, New York – nơi đặt trụ sở chính của Liên đoàn Bóng bầu dục Quốc gia Mỹ (NFL) và nhiều công ty tài chính lớn như Blackstone và KPMG. Theo nguồn tin từ cơ quan thực thi pháp luật, ít nhất 5 người đã thiệt mạng, bao gồm cả nghi phạm.

Cảnh sát chưa công bố chi tiết chính thức về vụ việc, song theo Reuters, trong số những nạn nhân thiệt mạng có một sĩ quan cảnh sát New York (NYPD) đang ngoài giờ làm nhiệm vụ. Ba nạn nhân còn lại là dân thường. Nghi phạm được xác định đã tử vong trong tòa nhà, theo thông tin từ Sở Cảnh sát New York.

Hiện trường vụ việc (Clip: Daily Mail)

Một số hãng tin như CNN, New York Post và NBC News cho biết, nghi phạm là một nam thanh niên 27 tuổi đến từ Las Vegas. Theo điều tra ban đầu, người này không có tiền án đáng kể. Một bức ảnh được cho là chụp nghi phạm mang theo súng trường bước vào tòa nhà đã được chia sẻ rộng rãi trên các kênh truyền thông.

“Tôi chỉ thấy rất nhiều người la hét, cảnh sát ùa đến và cảnh tượng hỗn loạn,” anh Russ McGee, 31 tuổi, một nhân chứng kể lại với Reuters. Anh cho biết mình đang tập gym gần tòa nhà khi vụ việc xảy ra.

Nghi phạm tự sát ngay sau khi gây án

Tờ New York Post dẫn nguồn tin thực thi pháp luật cho biết, tay súng mặc áo chống đạn và mang theo một khẩu súng trường kiểu AR đã bất ngờ nổ súng trong tòa nhà trên đại lộ Park Avenue. Ít nhất 5 người thiệt mạng, bao gồm cả sĩ quan NYPD đang làm công việc bảo vệ có trả lương tại tòa nhà. Ngoài ra, có thêm 6 người khác bị thương.

Nguồn tin cũng cho hay, vào một thời điểm trong vụ việc, nghi phạm đã cố thủ tại tầng 32 của tòa nhà. Sau đó, hắn đã dùng chính khẩu súng của mình để tự sát.

Thị trưởng New York, ông Eric Adams, đã nhanh chóng xác nhận vụ xả súng khiến nhiều người bị thương. Sở Cảnh sát New York cho biết, lực lượng FBI từ văn phòng khu vực New York cũng đã đến hỗ trợ tại hiện trường. Hàng loạt xe cảnh sát và nhân viên an ninh đã phong tỏa khu vực quanh tòa nhà 345 Park Avenue, nơi đặt văn phòng của nhiều tổ chức tài chính lớn.

Cho đến thời điểm hiện tại, nhà chức trách vẫn chưa đưa ra bất kỳ thông tin nào về động cơ của nghi phạm. Vụ xả súng đang tiếp tục được điều tra với sự phối hợp của nhiều cơ quan chức năng.

Nguồn: Reuters, CNN, New York Post, NBC News.