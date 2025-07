Mỹ: Xả súng ở New York và Nevada, nhiều người thương vong

It nhất 3 người thiệt mạng - bao gồm một cảnh sát TP New York đang ngoài giờ làm việc - trong vụ xả súng xảy ra tại một tòa nhà văn phòng ở trung tâm quận Manhattan, TP New York - Mỹ hôm 28-7.

Theo 2 nguồn tin nói với AP, nghi phạm được xác định là Shane Tamura, đến từ bang Nevada, đã tự sát.

Các nhân viên thực thi pháp luật tìm thấy giấy tờ tùy thân trên thi thể Tamura, bao gồm cả giấy phép mang súng từ TP Las Vegas.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ xả súng ở TP New York - Ảnh: AP

Địa điểm xảy ra vụ việc là tòa nhà văn phòng Park Avenue, nơi đặt trụ sở của một số công ty tài chính hàng đầu cả nước, Liên đoàn Bóng bầu dục Quốc gia và cả Tổng Lãnh sự quán Ireland.

Sở Cứu hỏa địa phương cho biết họ đã được gọi đến vào lúc 18 giờ 30 phút sau khi có báo cáo về một người bị bắn.

Thị trưởng TP New York Eric Adams cho biết nhiều người đã bị thương. Ông đăng một đoạn clip lên mạng xã hội, kêu gọi những người vẫn còn bên trong tòa nhà văn phòng ở yên tại chỗ vì cảnh sát đang tiến hành khám xét từng tầng.

Hình ảnh truyền hình địa phương cho thấy hàng người xếp hàng sơ tán khỏi tòa nhà văn phòng, tay giơ lên cao khỏi đầu.

Trước đó, một vụ xả súng khác đã xảy ra khoảng 7 giờ 30 phút sáng cùng ngày trước một sòng bạc thuộc Grand Sierra Resort ở hạt Reno, bang Nevada - Mỹ, khiến 3 người thiệt mạng.

Nghi phạm - vẫn chưa được tiết lộ danh tính - không có mối liên hệ nào với các nạn nhân và chưa rõ hắn là khách hay nhân viên tại Grand Sierra Resort. Cảnh sát đang cố gắng xác định nguyên nhân của vụ xả súng.

Hình ảnh từ camera cho thấy các cảnh sát đang ứng phó với nghi phạm vụ xả súng ở bang Nevada - Ảnh: AP

Theo AP, tay súng đã đi đến khu vực đậu xe của khách sạn - sòng bạc, rút ra một khẩu súng ngắn và chĩa vào một nhóm người.

Ban đầu, khẩu súng của hắn bị trục trặc, nhưng hắn nhanh chóng bắn được nhiều phát trước khi bỏ chạy bộ qua bãi đậu xe, nơi hắn chạm trán một nhân viên bảo vệ sòng bạc có vũ trang.

Nghi phạm đã nổ súng vào nhân viên bảo vệ, người này bắn trả khi hắn bỏ chạy lần nữa - theo cảnh sát.

Sau đó, nghi phạm bắn vào một người đang lái xe qua bãi đậu xe, khiến người này tử vong trước khi cảnh sát đến hiện trường - trong vòng 3 phút sau khi phát súng đầu tiên được bắn.

Theo Thị trưởng Reno Hillary Schieve, phía cảnh sát đã hành động nhanh chóng, nhờ đó ngăn chặn nghi phạm tiến vào sòng bạc và gây hậu quả nghiêm trọng hơn.

Cảnh sát trưởng Reno Chris Crawforth cho hay nghi phạm có nhiều băng đạn. Nghi phạm đã nổ súng vào cảnh sát Reno và bắn trúng một xe tuần tra. Nhiều cảnh sát đã bắn trả, khiến nghi phạm trúng đạn, Crawforth cho biết.

Nghi phạm và 2 nạn nhân khác đang trong tình trạng nguy kịch. Một người bị thương khác đã được xuất viện.